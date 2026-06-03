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Штраф 6700 евро! Байкер из Эстонии поплатился за гонки с полицией Латвии (Видео)

Редакция PRESS 3 июня, 2026 18:04

Новости Латвии 0 комментариев

В минувшие выходные гражданин Эстонии, пытавшийся скрыться от полиции на мотоцикле, получил штраф в размере 6700 евро и лишился водительских прав на три года, сообщили в Государственной полиции.

В воскресенье около 13:00 в волости Цоде Бауского края полицейский радар зафиксировал мотоцикл, двигавшийся со скоростью 126 км/ч при разрешенных 70 км/ч. Кроме того, регистрационный номер транспортного средства был частично заклеен наклейкой.

Когда полиция включила проблесковые маячки и сирену, мотоциклист увеличил скорость и попытался скрыться. К преследованию подключилась и муниципальная полиция Иецавы. В населенном пункте нарушитель проигнорировал попытку перекрыть ему дорогу и продолжил движение, создавая опасные ситуации и неоднократно нарушая правила дорожного движения.

Несмотря на неоднократные требования остановиться на латышском и английском языках, водитель продолжал бегство. Погоня завершилась в Кекавском крае, где мотоциклист был задержан.

В отношении мужчины возбуждено шесть административных дел — за превышение скорости, использование транспортного средства с закрытым номерным знаком и агрессивное вождение. Общая сумма штрафов составила 6700 евро, также он лишен права управления транспортными средствами на три года.

Кроме того, начат уголовный процесс за опасное вождение и игнорирование неоднократных требований полиции остановиться. За такое преступление может грозить до двух лет лишения свободы, другие виды наказания и дополнительное лишение водительских прав сроком до пяти лет.

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