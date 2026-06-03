Так был дрон или нет? Посреди ночи в Алуксне объявили тревогу

Как пояснили в НВС, поднятые по тревоге истребители миссии НАТО по патрулированию воздушного пространства стран Балтии не подтвердили, что объект, обнаруженный средствами наблюдения вооруженных сил, являлся дроном.

Напомним, ранним утром в среду, около 5:00, из-за возможной угрозы со стороны беспилотника в Алуксненском крае были приведены в готовность силы миссии воздушной полиции НАТО.

НВС призвали жителей следить за официальной информацией и подчеркнули, что на тот момент никаких дополнительных действий со стороны населения не требовалось.

Позднее, в 6:20, вооруженные силы сообщили, что возможная угроза в Алуксненском крае устранена, а ситуация завершилась без происшествий.