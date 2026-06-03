У Кулбергса будет советник по вопросам airBaltic и Rail Baltica

Политик заявил, что важнейшие задачи для премьера отражены в декларации этой правительства, и, исходя из этого, он подбирает себе советников. Для нынешнего правительства актуальны такие крупные проекты, как «airBaltic» и «Rail Baltica», отметил премьер, «и там будет человек, который за это отвечает».

У Кулбергса также будет советник, отвечающий за вопросы государственного бюджета и долга.

Имена этих советников Кулбергс пока не назвал.

Он признал, что формирование его офиса ещё не завершено. «Найти компетентных людей, готовых на четыре-пять месяцев полностью погрузиться в работу, — это вызов», — сказал Кулбергс.

Уже известно, что на данный момент в офисе Кулбергса восемь сотрудников. Его офис возглавляет Марек Грушкевич, Мартиньш Бренцис является советником премьера по вопросам государственного управления, Элина Шверна — советница по вопросам коммуникации.

Внештатным советником по юридическим вопросам будет Кришс Липшанс, а внештатным советником по вопросам информационных и коммуникационных технологий и выборов — Кристс Авотс.

Также в офисе премьер-министра продолжают работать советник по иностранным делам Иварс Лепниекс, советник по вопросам Европейского союза Салвис Дравиньш и консультант по протоколу Скайдрите Заране.

Напомним, что 28 мая Сейм утвердил новое правительство, которое возглавит Кулбергс. Новую коалицию составляют «Объединённый список», Национальное объединение, «Новое единство» и Союз зелёных и крестьян.