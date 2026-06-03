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Дроны ВСУ ударили по Петербургу

© LETA 3 июня, 2026 12:58

Мир 0 комментариев

Украинские беспилотники утром в среду, 3 июня, атаковали объекты инфраструктуры в Кронштадте, а также в Кировском и Красносельском районах Санкт-Петербурга, сообщил губернатор города Александр Беглов. Несколько человек пострадали, часть объектов повреждена - других подробностей Беглов не привел.

По данным Telegram-канала Astra, в результате атаки загорелся Петербургский нефтяной терминал - один из крупнейших в России терминалов по перевалке наливных грузов в Балтийском регионе. Он обладает пропускной способностью 12,5 млн тонн в год и включает в себя 21 резервуар для хранения нефтепродуктов. Предприятие имеет стратегическое значение для обеспечения безопасности России.

Санкт-Петербург и область под ударом

Воздушную тревогу в ночь на 3 июня объявляли и в Ленинградской области - губернатор региона Александр Дрозденко сообщил о перехвате 59 беспилотников. В Лужском районе обломки дронов повредили четыре частных дома, пострадавших нет.

В аэропорту Пулково вводились ограничения на прием и выпуск самолетов, Росавиация также ограничила воздушное пространство ряда районов Ленинградской области. Жители Петербурга с утра фиксировали сбои мобильного интернета и связи - по данным ресурсов Downdetector и "Сбой.рф", пользователи сообщали, что не открываются сайты и не работают мессенджеры.

Атака произошла в первый день Петербургского международного экономического форума, который проходит в городе с 3 по 6 июня. Президент РФ Владимир Путин собирается выступить на ПМЭФ 5 июня.

Удар по оборонному заводу в Тамбовской области

Этой же ночью под атаку попал Мичуринск в Тамбовской области - повреждены многоквартирный дом, библиотека, школа искусств и хозяйственные постройки промышленного предприятия, пострадавших нет, сообщил губернатор региона Евгений Первышов.

По данным Astra, целью дронов стал завод "Прогресс", выпускающий оборудование для систем управления авиационной и ракетной техники. Предприятие уже подвергалось атакам в феврале 2026 года, июне 2025-го и декабре 2024-го.

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