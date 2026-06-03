В ходе судебных прений прокурор требовала для обвиняемого 14 лет лишения свободы и пять лет пробационного надзора с запретом работать в качестве лечащего и вспомогательного медицинского персонала в течение десяти лет, сообщили в прокуратуре.

Сегодня суд огласил сокращенный приговор по уголовному делу, по которому врач-иммунолог обвинялся в совершении семи преступных деяний. После подготовки полного текста приговора его можно будет обжаловать в Рижском окружном суде.

Потерпевшими по делу признаны пять пациенток врача, которые в общей сложности требовали компенсации морального вреда в размере 14 000 евро.

Обвиняемый свою вину в совершении инкриминируемых ему преступных деяний не признал, как и заявленные потерпевшими компенсации. Показания Никифоренко давал только в ходе судебного следствия, продолжая отрицать свою вину.

Латвийское радио в сотрудничестве с Балтийским центром расследовательской журналистики "Re:Baltica" ранее сообщило, что, согласно заявлениям потерпевших, врач-иммунолог проводил над ними не соответствующие его специальности, а скорее гинекологические манипуляции, а также такие, которые не проводятся даже в кабинете гинеколога. Пациентки расценили действия врача как сексуальное использование.