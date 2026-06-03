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Второе место из трёх: Латвии обещаю рост экономики

Редакция PRESS 3 июня, 2026 12:16

Новости Латвии 0 комментариев

Scanpix/REUTERS/Stephanie Lecocq

Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) в опубликованном в среду докладе прогнозирует для экономики Латвии в этом году второй по величине рост среди стран Балтии.

По прогнозам ОЭСР, рост валового внутреннего продукта (ВВП) Латвии в этом году составит 1,9%.

В следующем году для экономики Латвии прогнозируется рост на 2,2%.

В декабре ОЭСР прогнозировала, что ВВП Латвии в этом и следующем году увеличится соответственно на 2,1% и 2,5%.

Гармонизированный индекс потребительских цен в Латвии, по прогнозам ОЭСР, в этом году вырастет на 3,6%, в следующем году - на 3,2%. Уровень безработицы в этом и следующем году составит соответственно 6,8% и 6,6%.

Как указывает ОЭСР, рост инфляции в Латвии в этом году уменьшит прирост реальных зарплат, тем самым замедляя увеличение потребительских расходов населения. Закупки в оборонной отрасли и рост зарплат в госсекторе продолжат способствовать увеличению государственных расходов, а рост вложений государства поддержит инвестиции предприятий. Экспорт Латвии будет постепенно восстанавливаться по мере роста мирового спроса, однако инфляция останется высокой из-за роста цен на энергоресурсы и зарплат. Задержки с освоением средств из фондов Европейского союза могут замедлить восстановление внутреннего спроса.

ОЭСР подчеркивает, что главными факторами для обеспечения фискальной устойчивости в среднесрочной перспективе являются повышение эффективности государственных расходов и увеличение доходов. Способствовать росту могли бы также ускорение модернизации госуправления, снижение административного бремени и улучшение политической ситуации.

Самый быстрый экономический рост в странах Балтии ОЭСР в этом году прогнозирует в Литве - 2,8%, а в следующем году рост ее экономики составит 2%. В этом году в Литве прогнозируется рост потребительских цен на 5,1%, в следующем году - на 3%. В свою очередь безработица в Литве, по прогнозам ОЭСР, в этом и следующем году составит соответственно 6,6% и 6,4%.

В Эстонии ОЭСР в этом году прогнозирует рост ВВП на 1,8%, а в следующем году - на 2,7%. Рост потребительских цен в этом году составит 4,1%, в следующем году - 2,6%. Согласно прогнозам, уровень безработицы в Эстонии в этом и следующем году составит соответственно 6,8% и 6,6%.

Прогноз роста мировой экономики на этот год ОЭСР снизила до 2,8% по сравнению с прогнозировавшимся в марте 2,9%. Прогноз роста на следующий год повышен на 0,1 процентного пункта до 3,1%.

В то же время, как предупреждает ОЭСР, если военные действия на Ближнем Востоке затянутся до следующего года, рост мировой экономики в этом и следующем году снизится соответственно до 2,1% и 1,8%.

Для экономики еврозоны ОЭСР сохранила прогнозы роста на этот и следующий год в размере соответственно 0,8% и 1,2%. ВВП Германии, крупнейшей экономики Европы, в этом году вырастет на 0,7%, а в следующем году - на 1,1%.

Прогноз роста экономики США на этот год сохранен в размере 2%, а на следующий год повышен на 0,1 процентного пункта до 1,8%.

В Китае, второй по величине экономике мира, в этом и следующем году прогнозируется рост соответственно на 4,5% и 4,3%.

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