Учёные заглянули в ДНК и нашли там развод: любовь оказалась не только романтикой

Новое исследование на данных более 120 тысяч человек показало: риск расставания частично связан не только с бытом, деньгами, тёщей, ипотекой и тем, кто снова не вынес мусор.

В этой истории есть ещё один тихий участник — ДНК.

Учёные изучили генетические данные участников и сопоставили их с информацией о распаде партнёрских союзов. Вывод получился неприятно кинематографичным: некоторые наследуемые особенности действительно связаны с большей вероятностью разрыва.

Но это не значит, что где-то существует один злой «ген развода», который сидит в организме и ждёт первой ссоры из-за посуды.

Скорее речь о темпераменте и поведенческих склонностях. Одним людям проще рисковать, резко менять жизнь и хлопать дверью. Другим важнее стабильность, предсказуемость и привычный порядок. А третьи могут годами жить внутри конфликта, потому что перемены пугают ещё сильнее.

В исследовании также отмечается, что генетические предрасположенности, связанные с рискованным поведением и внутренним психологическим напряжением, чаще шли рядом с распадом отношений. А факторы, связанные с образованием и социальным положением, наоборот, снижали вероятность расставания.

Получается, любовь снова оказалась сложнее открытки с сердечком.

На брак влияют деньги, дети, культура, возраст, характер, стресс, привычки и тысячи мелочей, которые не видно на свадебных фотографиях. Но теперь к этому списку тихо добавилась и генетика.

Так что, возможно, следующий неловкий разговор после первого свидания будет звучать так: «Ты веришь в совместимость по знаку зодиака или сразу покажешь полигенный индекс?»