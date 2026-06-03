Западу в информационной войне следует перейти к наступлению

По его мнению, Запад снова укрепил представление о себе как о стороне, которая всегда находится в обороне, однако, как и в традиционном вооруженном конфликте, без инициативы невозможно добиться динамики, и сторона, у которой ее нет, становится более уязвимой.

Он признал, что существуют этические, моральные и юридические аспекты, одновременно подчеркнув, что в случае необходимости способность перейти в наступление в следующем десятилетии будет иметь существенное значение.

Технологии Сартс охарактеризовал как главную движущую силу новых возможностей и рисков в информационном пространстве. По его словам, в какой-то момент появится модель, которая сможет "взломать человеческий разум" так же легко, как сейчас можно взломать программное обеспечение, и Запад должен быть в числе первых, кто будет использовать такие инструменты в соответствии с демократическими принципами и системой ценностей.

В Риге в среду и четверг проходит конференция, организованная Центром передового опыта НАТО в области стратегических коммуникаций.