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«Путин не изменился»: Браже объяснила, почему переговоры не приносят результата

Редакция PRESS 3 июня, 2026 14:12

Новости Латвии 0 комментариев

LETA

Мирные переговоры между Россией и Украиной, проходящие при посредничестве США, не могут дать результата, пока Россия не изменит свои политические цели, заявила министр иностранных дел Латвии Байба Браже ("Новое Единство") на конференции "Riga StratCom Dialogue".

По словам Браже, российский диктатор Владимир Путин не изменил своих целей - подчинить Украину, русифицировать ее и не допустить ее интеграции в евроатлантическое сообщество. Со своей стороны Украина не откажется от права быть суверенным и демократическим государством со свободным выбором.

По ее мнению, на техническом уровне различные решения могут быть достигнуты, но на политическом уровне, пока Россия не откажется от своих целей, переговоры не могут дать результата. Браже добавила, что требования России, например, официальный статус русского языка в Украине, официальный статус Русской православной церкви и отказ от Донбасса, неприемлемы для Украины, а другие - те, что касаются статуса Украины в НАТО и сил альянса, - неприемлемы для европейских стран и евроатлантического сообщества.

Браже подчеркнула, что США заслуживают признания за свои посреднические усилия, в то же время выразив мнение, что Европа должна быть за столом переговоров, когда обсуждается будущее Европы. По мнению министра иностранных дел, нет недостатка в желании пытаться, и Европа тоже могла бы подключиться, но это не главное, потому что, пока не изменятся основы, результат будет тот же.

Министр иностранных дел Латвии считает, что только сила на поле боя вместе с силами союзников по НАТО заставит Россию быть искренней на переговорах и отказаться от политических целей. В качестве важнейших направлений она назвала инвестиции в оборону, силы НАТО, трансатлантическое единство и поддержку Украины, а также ослабление России.

Она отметила, что у России дела идут нехорошо, там наблюдаются трудности в экономике, высокая инфляция, потому что военная экономика "каннибализирует все остальное". Министр иностранных дел призвала продолжать работу над 20-м и 21-м пакетами санкций и лишить Россию технологий, так как в последних атаках использовались недавно произведенные ракеты, а технологии двойного назначения Россия по-прежнему получает из Китая и других стран, наряду с поставками иранских дронов и северокорейскими поставками.

Госсекретарь МИД Эстонии Йонатан Всевиов заявил, что цели Путина не ограничиваются одной лишь Украиной, а включают фундаментальную перестройку европейского порядка безопасности, в которой Украина является первым шагом, а Европа - вторым.

Всевиов считает, что Путин "потерял нарратив" и у него больше нет теории победы. Ранее посыл Путина основывался на том, что время на его стороне. По его мнению, сигналы об эскалации, исходящие из Москвы, свидетельствуют об отчаянии, а не о реальном желании эскалации или войны.

Разговоры о переговорах и участии европейцев Всевиов охарактеризовал как ловушку, цель которой - расколоть европейское единство и создать конкурирующий нарратив о том, что дипломатии нужно дать шанс, - именно в тот момент, когда Европейскому союзу необходимо принимать единогласные решения, в том числе о расширении и 21-м пакете санкций. По его словам, Европа уже вовлечена - как путем введения санкций, так и продвигаясь к расширению ЕС. Также реализуется план из двух пунктов: повысить цену агрессии для России и помочь Украине выжить, чтобы убедить Путина, что время больше не на его стороне.

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