США грозит 60 странам пошлинами из-за принудительного труда

Торговый представитель США Джеймисон Грир назвал бездействие этих государств неприемлемым. "Это создает ситуацию, когда американские рабочие вынуждены конкурировать на мировом рынке в неравных условиях. Мы больше не будем мириться с этим неравенством", - подчеркнул он.

Две категории нарушителей

Торговое представительство разделило 60 стран на две группы. В первую вошли 54 государства, которые "не смогли ввести и эффективно обеспечить соблюдение запрета" на импорт товаров из принудительного труда, - среди них Катар, Саудовская Аравия, Южная Корея, Швейцария, Израиль, Китай и Россия.

Во вторую категорию попали шесть стран, которые просто не смогли эффективно бороться с принудительным трудом: все страны ЕС, Эквадор, Индонезия, Мексика и Пакистан. Для стран, ранее бравших на себя обязательство запретить такой импорт, предлагается ставка 10%, для остальных - 12,5%.

Расследование по статье 301

Предложение о введении дополнительных пошлин стало результатом расследования по статье 301 о недобросовестной торговой практике, которая позволяет бороться с несправедливой политикой других государств, создающих препятствия для торговли США. Публичные слушания по предложенным тарифам назначены на 7 июля.

Как отмечает Reuters, решение обнародовано в момент, когда администрация Трампа пытается восстановить свои чрезвычайные тарифы - большинство из них были отменены Верховным судом США в феврале как противозаконные.

После отмены импортеры могли претендовать на возврат уже уплаченных пошлин, но Таможенно-пограничная служба США массово отклоняла эти заявки. Трамп ввел новые импортные пошлины в размере 10%, затем поднял их до 15% - они действуют 150 дней, срок истекает в середине июля.