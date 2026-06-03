В Валке закрывают отделение «неотложки»: врач ушёл на пенсию

В больнице отмечают, что уже давно выступают за изменение регулирования, которое позволило бы помощникам врачей дежурить в подобных пунктах первичной помощи. Однако соответствующие решения на государственном уровне до сих пор не приняты.

Как подчеркнула Упите, действующие требования предусматривают, что в пунктах неотложной помощи могут работать только сертифицированные врачи. В условиях дефицита медицинских кадров это затрудняет обеспечение услуг даже в более крупных региональных учреждениях, оказывающих экстренную помощь более высокого уровня.

Перед принятием решения больница проанализировала поток пациентов и причины обращений. Число посетителей SMPP ежегодно сокращается, и в этом году за помощью туда обращаются в среднем менее двух человек в день. Из всех посещений 22% связаны с перевязками, 14% — с офтальмологическими проблемами, по 7% приходится на травмы и удаление клещей, ещё половина обращений относится к другим вопросам.

В больнице также указывают, что возможности пункта были ограничены из-за отсутствия рентгена и лаборатории, поэтому пациентов с острыми состояниями уже сейчас в основном направляют в Валмиеру.

После закрытия пункта Видземская больница планирует открыть в Валке процедурный кабинет, где будут проводить перевязки, инфузии и другие медицинские процедуры. Кроме того, планируется расширить амбулаторный приём офтальмолога и увеличить доступность гинекологических услуг. По словам Упите, это позволит лучше адаптировать медицинскую помощь к реальным потребностям жителей города и окрестностей.