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Размеры нужно как-то объяснить народу: Кучинскис обещает сократить чиновникам доходы

Редакция PRESS 3 июня, 2026 19:42

Новости Латвии 0 комментариев

В поисках способов сократить расходы государственного бюджета будут пересмотрены крупные единовременные премии чиновников, рассказал в передаче Латвийского телевидения «Сегодняшний вопрос» министр финансов Марис Кучинскис («Объединённый список»).

По его словам, правительство будет искать статьи, на которых можно сэкономить. «У любого чиновника очень ответственная работа, но размер его зарплаты должен быть объясним обществу. Если это не так, значит, что-то не в порядке», — пояснил Кучинскис.

Ранее Кучинскис уже заявлял о своих планах на посту министра финансов:

«Чтобы снизить риски расточительства публичных средств, мы начнём пересмотр приоритетных государственных закупок и крупнейших закупок государственных компаний, уделяя особое внимание удорожанию, изменениям договоров и рискам ограничения конкуренции. Начнём публиковать данные о заключённых договорах закупок, внесённых изменениях и изменениях сумм договоров, чтобы у правительства и общества была доступная информация об актуальных суммах договоров. Полностью пересмотрим принципы выплаты премий и денежных вознаграждений, интегрировав их в мотивирующую и ориентированную на результат систему оплаты труда. Введём открытость и онлайн-доступность данных государственного бюджета», — вот лишь некоторые из обещаний нового правительства.

Чтобы резать расходы, сначала нужны полные данные и полная ясность, что именно можно сокращать. Поэтому будет проведено «условное открытие бюджета». Это означает, что бюджет не будут выносить в Сейм для пересмотра, а проведут его инвентаризацию, чтобы увидеть, что там внутри. Нам нужно подготовить бюджетные варианты — отрезать всё лишнее и передать выборы следующему правительству".

Напомним, Кучинскис был премьером Латвии с 2016 по 2019 годы.

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