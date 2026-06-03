Крутите педали: Ригу планируется накрыть сетью велодорожек

Как сообщает Рижская дума, к концу июля планируется завершить строительство маршрутов «Рига — Бабите — Пинки», «Рига — Кекава» и «Рига — Улброка». Новая инфраструктура улучшит сообщение для жителей Иманты, Золитуде, Торнякалнса, Зиепниеккалнса, Катлакалнса, Плявниеков, Пурвциемса и Дрейлини. В рамках проектов также обновляются тротуары, совершенствуется организация движения и проводится благоустройство территории.

Следующим значимым проектом станет велодорожка на набережной 11 Ноября. На участке между Вантовым и Железнодорожным мостами планируется построить около 1,1 километра отдельной велосипедной трассы. В дальнейшем она станет частью маршрута, который соединит центр Риги с Кенгарагсом, Румбулой и Дарзини.

В 2026 году город намерен построить новые участки велоинфраструктуры на улице Гранита и маршруте «Румбула — Дарзини». Одновременно продолжается проектирование велодорожек в Дзирциемсе, Ильгюциемсе, Плявниеках, Кенгарагсе, а также вдоль улиц Улброкас и Катлакална.

Кроме того, уже завершено проектирование веломаршрута на Бривибас гатве и трассы «Вецаки — Царникава». В ближайшее время самоуправление должно принять решения о реализации этих проектов.