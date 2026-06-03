Во Франции украли банан… за 5,8 миллиона евро.

Из Центра Помпиду-Мец украли знаменитую работу Маурицио Каттелана «Комедиант». Это тот самый банан, прикреплённый к стене скотчем.

Да, банан. Да, скотчем. Да, стоимостью около 5,8 миллиона евро.

Пропажу заметил охранник. После этого музей сделал сразу две вещи: заменил банан новым и подал заявление в полицию против неизвестного похитителя.

На первый взгляд всё выглядит особенно красиво. Если банан исчез, можно ведь просто взять другой. Тем более фрукт в этой работе и так регулярно меняют, примерно каждые три дня, чтобы он не превращался в музейный экспонат совсем другого жанра.

Но в этом и весь фокус. В «Комедианте» ценен не конкретный банан из магазина, а идея, сертификат подлинности и точные правила показа. Банан должен висеть на высоте 1,72 метра от пола и под углом 37 градусов.

Получается, украли вроде бы фрукт. А формально покусились на произведение искусства.

Эта работа давно живёт на границе между музеем, шуткой и очень дорогим тестом на серьёзность публики. В 2019 году перформансист Дэвид Датуна съел банан прямо на выставке в Майами, объяснив это голодом. Позже банан ели и в Сеуле. В 2024 году одну версию работы купил криптопредприниматель Джастин Сан за 5,8 миллиона евро, а потом тоже съел её перед камерами.

Каттелан, кажется, давно понял главный секрет: иногда самая дорогая часть произведения искусства не висит на стене. Она происходит в головах людей, которые пытаются решить, это гениально или их только что очень дорого разыграли.

А пока полиция ищет похитителя, музей уже вернул банан на место.

Современное искусство умеет выживать.