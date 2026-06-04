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Ваша заплата больше не секрет: новая директива ЕС меняет рынок труда

Редакция PRESS 4 июня, 2026 07:53

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Рынок труда в странах ЕС готовится к серьезным переменам. Новая директива о прозрачности оплаты труда обяжет работодателей обеспечивать равную оплату женщин и мужчин за одинаковую работу, отмечают эксперты Citadele banka.

Новые правила значительно расширят права работников и соискателей. Работодатели больше не смогут интересоваться текущей или прежней зарплатой кандидатов, а смогут уточнять только ожидаемый уровень оплаты труда. Кроме того, информация о заработной плате перестанет считаться закрытой — сотрудники смогут обсуждать ее с коллегами или потенциальными работодателями. Также работники получат право раз в год запрашивать данные о средней зарплате мужчин и женщин на аналогичных должностях.

Для работодателей это означает необходимость создания прозрачной системы оплаты труда. Компании должны будут оценить все должности по единым критериям, не связанным с полом сотрудника, учитывая квалификацию, опыт, уровень ответственности и другие факторы. Кроме того, работодателям придется регулярно анализировать различия в оплате труда как по компании в целом, так и по отдельным категориям работников.

В Латвии соответствующий законопроект пока не принят, поэтому новые требования еще не вступили в силу. При этом представители бизнеса опасаются значительного роста административной нагрузки. Латвийский вариант регулирования предусматривает учет не только зарплаты, но и различных доплат, бонусов и льгот.

Дополнительные вопросы вызывает и сочетание требований прозрачности с нормами защиты персональных данных. Хотя сами работники смогут свободнее обсуждать свои доходы, работодатели по-прежнему будут обязаны обеспечивать конфиденциальную обработку персональной информации о зарплатах сотрудников.

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