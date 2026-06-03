В четверг в Латвию снова вернется сильный ветер

Ночью и утром будет преимущественно ясная погода с медленным или умеренным южным, юго-восточным ветром. Температура воздуха на рассвете опустится до +9...+14 градусов, в восточных районах - до +7 градусов.

На юго-западе Курземе ожидается небольшой дождь. Порывы ветра будут достигать 10-15 метров в секунду. Температура воздуха поднимется до +19...+25 градусов.

В Риге в ночные и утренние часы ожидается преимущественно ясное небо, днем будет частично облачно. Ночью будет дуть слабый или умеренный юго-юго-восточный ветер, воздух остынет до +14 градусов; днем ожидаются порывы ветра до 15 метров в секунду, а температура воздуха достигнет +23 градусов.