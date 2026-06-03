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Почему после обеда хочется лечь под стол: врач объяснил дневной провал

Редакция PRESS 3 июня, 2026 14:29

Азбука здоровья 0 комментариев

Знакомая сцена: человек пообедал, вернулся к делам, открыл ноутбук и внезапно понял, что мозг ушёл на перерыв без предупреждения.

Оказывается, это может быть не просто лень, скучная работа или «плохой день». Врач Ранган Чаттерджи объясняет, что сильная усталость около трёх часов дня может быть связана с колебаниями уровня глюкозы.

Особенно если обед был красивый, быстрый, углеводный и почти без белка.

По словам врача, еда без нормальной порции белка и клетчатки может усилить послеобеденный провал. Сначала организм получает быстрый подъём энергии, а потом начинается спад. В этот момент рука сама тянется к кофе, печенью, шоколадке или чему-то ещё, что обещает срочно вернуть человека в рабочее состояние.

Но именно тут ловушка.

Быстрый сахар может дать новый скачок, а потом снова уронить энергию. Получается маленькая дневная карусель: усталость, сладкое, всплеск, снова усталость.

Что делать вместо этого? Совет довольно простой. Добавить в обед белок: мясо, рыбу, яйца или другой сытный вариант. После еды пройтись 10–20 минут бодрым шагом. Выпить воды. А если всё равно хочется перекусить, выбрать небольшую горсть орехов, а не сладкую бомбу из автомата.

В исследовании многие люди жаловались на послеобеденную усталость, плохое настроение и раздражительность. Но только небольшая часть связывала это с тем, что именно они едят.

Так что загадочный дневной «разряд батарейки» может начинаться не в офисе, а в тарелке.

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