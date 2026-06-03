Почему после обеда хочется лечь под стол: врач объяснил дневной провал

Оказывается, это может быть не просто лень, скучная работа или «плохой день». Врач Ранган Чаттерджи объясняет, что сильная усталость около трёх часов дня может быть связана с колебаниями уровня глюкозы.

Особенно если обед был красивый, быстрый, углеводный и почти без белка.

По словам врача, еда без нормальной порции белка и клетчатки может усилить послеобеденный провал. Сначала организм получает быстрый подъём энергии, а потом начинается спад. В этот момент рука сама тянется к кофе, печенью, шоколадке или чему-то ещё, что обещает срочно вернуть человека в рабочее состояние.

Но именно тут ловушка.

Быстрый сахар может дать новый скачок, а потом снова уронить энергию. Получается маленькая дневная карусель: усталость, сладкое, всплеск, снова усталость.

Что делать вместо этого? Совет довольно простой. Добавить в обед белок: мясо, рыбу, яйца или другой сытный вариант. После еды пройтись 10–20 минут бодрым шагом. Выпить воды. А если всё равно хочется перекусить, выбрать небольшую горсть орехов, а не сладкую бомбу из автомата.

В исследовании многие люди жаловались на послеобеденную усталость, плохое настроение и раздражительность. Но только небольшая часть связывала это с тем, что именно они едят.

Так что загадочный дневной «разряд батарейки» может начинаться не в офисе, а в тарелке.