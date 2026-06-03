Хорошо, но можно лучше: еврокомиссар похвалил бюджетную политику Латвии

Как сообщила агентству ЛЕТА советник комиссара Майя Целминя, политик отметил, что, реагируя на растущие гибридные атаки, Европейская комиссия призывает все страны восточного фланга ЕС укреплять безопасность в регионе, способствовать экономическому развитию и решать социальные проблемы, в том числе эффективно используя фонды ЕС.

Домбровскис добавил, что одновременно важно способствовать и военной мобильности - странам Балтии рекомендуется ускорить реализацию железнодорожного проекта "Rail Baltica".

Домбровскис подчеркнул, что важно добиться, чтобы предприятия больше инвестировали в исследования и инновации, а также теснее сотрудничали с латвийскими учеными, тем самым способствуя переносу изобретений в предпринимательскую деятельность. Он обратил внимание на вывод ЕК о том, что Латвии необходимо продолжать улучшать доступность рабочей силы, предлагая соответствующие потребностям рынка труда программы обучения и переквалификации. Также ЕК рекомендует Латвии продолжать работу по укреплению систем социальной защиты и здравоохранения, а также способствовать доступности недорогого арендного и социального жилья, особенно в регионах.