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«Как они вообще здесь оказались?» Похвала Домбравы вызвала шквал негодования (4)

Редакция PRESS 4 июня, 2026 08:06

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TV24

Заняв кресло министра внутренних дел, Янис Домбрава (Национальное объединение) стал активно информировать общество об успехах своего ведомства. Однако последние его сообщения вызывают не восхищение нашими силовиками, а множество вопросов и заставляют задуматься: как такое вообще возможно?

В среду, 3 июня, глава МВД Янис Домбрава опубликовал в своих социальных сетях похвалу сотрудникам Государственной полиции, которые провели задержание нелегальных мигрантов в приграничном районе:

"Сегодня утром в Аугшдаугавском крае патруль Государственной полиции в составе двух полицейских задержал 34 нелегальных иммигранта (граждан Пакистана и Афганистана). Молодцы! Отличная работа", - написал Домбрава.

Конечно, отвага стражей порядка вызывает уважение и восхищение - пошли вдвоем на три десятка человек... Ведь те могли оказаться не из робких. Тридцать горячих южных парней из Афганистана и Пакистана вполне могли скрутить двух полицейских, завладеть оружием и Бог знает, что устроить на территории Латвии. В то же время пользователи в социальных сетях задаются резонным вопросом: А как эти тридцать мигрантов вообще оказались на территории страны?

Вот некоторые из комментариев:

- У меня всегда возникает вопрос: как они вообще пересекают границу, если их задерживают уже на территории страны?

- Интересно получается — там ведь забор, противопехотные мины, «зубы дракона». Они что, прилетели на дронах?!

- И зачем тогда строили такой дорогой забор, если в итоге он дырявее швейцарского сыра?

- Похоже, у нас для них здесь какой-то зелёный коридор.

- Кто и сколько денег получил за то, что эти нелегалы находились в Латвии? Координаторы этого коридора уже арестованы? Только тогда это можно было бы считать выполненной работой.

- Если эти люди так спокойно проходят через недавно построенное ограждение, то возникает логичный вопрос и о так называемых "зелёных человечках". Может быть, в Латвию уже успела проникнуть целая дивизия? Какая гарантия, что этого не могло произойти?

Вопрос остаётся тем же: как они пересекают границу? Точно так же её могут пересечь и вооружённые группы.

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Комментарии (4)
Комментарии (4)

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