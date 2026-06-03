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Выбирал женщин и мамочек с детьми: у вокзала орудовал вор-рецидивист

Редакция PRESS 3 июня, 2026 08:27

ЧП и криминал 0 комментариев

Несмотря на десять предыдущих судимостей, рижский карманник вновь оказался в поле зрения полиции. По данным следствия, мужчина годами похищал мобильные телефоны у женщин и матерей с маленькими детьми возле остановок общественного транспорта и железнодорожного вокзала.

В мае сотрудники Государственной полиции задержали подозреваемого в серии краж телефонов на Привокзальной площади. Поводом для расследования стали два заявления о кражах, поступившие в марте. Изучив записи камер наблюдения, правоохранители установили, что к преступлениям может быть причастен ранее неоднократно судимый карманник.

13 мая во время специальной операции мужчина 1977 года рождения был задержан сразу после очередной кражи. По версии следствия, он действовал по одной схеме: подкрадывался сзади к пассажирам во время посадки в автобус или поезд и незаметно вытаскивал телефоны из карманов.

Полиция отмечает, что подозреваемый целенаправленно выбирал наиболее уязвимых жертв — женщин и мамы с маленькими детьми. 2 июня уголовное дело было передано в Восточную прокуратуру Риги для начала уголовного преследования. Сам задержанный свою вину не признает.

За такие преступления законом предусмотрено наказание вплоть до двух лет лишения свободы, а также общественные работы, пробационный надзор или денежный штраф.

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