Космос посылал один и тот же странный сигнал каждые 84 минуты. Учёные раскрыли загадку

В космосе обнаружили пару звёзд, где одна фактически обкрадывает другую.

Система получила название ASKAP J1745−5051. В ней белый карлик — плотный остаток умершей звезды — находится рядом с красным карликом и вытягивает из него вещество. Украденный газ закручивается, нагревается и создаёт мощные всплески радиоизлучения и рентгеновские сигналы.

И всё это повторяется примерно каждые 1,4 часа.

То есть где-то в Млечном Пути работает очень мрачный небесный метроном: оборот, вспышка, снова оборот, снова вспышка.

Такие долгопериодические радиосигналы долго ставили учёных в тупик. Их находили всего в нескольких местах, и было непонятно, что именно их создаёт. Раньше предполагали, что это могут быть необычно медленные нейтронные звёзды. Но новая находка показывает: по крайней мере часть таких сигналов может исходить от тесных звёздных пар с белым карликом.

Самое красивое в этой истории — учёные смогли увидеть не просто сигнал, а всю сцену. Две звезды, тесная орбита, перетекание вещества, рентгеновское излучение и радиовсплески.

Авторы называют эту систему чем-то вроде космического Розеттского камня. То есть объектом, который поможет расшифровать другие похожие сигналы.

А если перевести с языка астрономов на человеческий: Вселенная несколько лет будто стучала по трубе, а теперь выяснилось, что это не послание инопланетян и не космический барабан.

Это маленькая звёздная драма, где один мёртвый остаток солнца медленно тянет жизнь из своего соседа.