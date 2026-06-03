В больничной реформе вопросов больше, чем ответов: политики ломают голову

После этого комиссии могли бы подготовить свою рекомендацию для Кабинета министров.

Как отметил глава комиссии по устойчивому развитию Угис Митревицс, комиссии возвращаются к вопросу реформы больничной сети уже в третий раз, поскольку ранее в отрасли наблюдалось значительное волнение. Он сказал, что на заседании 18 марта "температура" дискуссий снизилась, однако остался ряд нерешенных вопросов.

Митревицс особо подчеркнул значение больничной сети в контексте государственной безопасности, в том числе задал вопросы о готовности лечебных учреждений к так называемому часу Х. Он высказал мнение, что особенно в приграничье медикам может быть недостаточно ясно, как действовать в различных кризисных ситуациях.

Председатель правления Объединения больниц Балви и Гулбене Маргерс Зейтманис, говоря о больницах восточного приграничья, выразил опасения, что сокращение финансирования отделений неотложной медицинской помощи и стационарных услуг может негативно повлиять на доступность и качество медицинских услуг. Он также предупредил о возможной миграции врачей и амбулаторных специалистов в Ригу или за границу.

По словам Зейтманиса, в больницах обеспокоены и врачи, и медсестры, и пациенты, а в регионах по-прежнему много неизвестности. Он призвал не торопиться с внедрением реформы больничной сети и дать больше времени на подготовку к ней. По его словам, хотя Национальная служба здравоохранения указала на увеличение числа обследований в амбулаторном секторе, возникает вопрос, кто будет проводить эти обследования, если специалисты уедут из регионов.

В свою очередь, директор Службы неотложной медицинской помощи (СНМП) Лиене Ципуле заявила, что независимо от модели больничной сети задачей службы будет продолжать обеспечивать неотложную помощь непрерывно. В то же время она признала, что уже сейчас неясные правила влияют на больницы и создают помехи.

Ципуле добавила, что реформа больниц может повлиять на работу СНМП, поскольку ее следует оценивать в общей картине с доступностью медицинского персонала, численностью населения и качеством услуг, и этот процесс сложен. По ее словам, уже сейчас не только в приграничье, но и в других регионах работа службы затруднена, поскольку больницы не всегда могут выполнить установленные государством договорные обязательства.

Директор СНМП также указала на растущее число переводов пациентов между стационарами. По ее мнению, модель должна быть ясной, чтобы можно было убедиться, действительно ли в больнице доступен соответствующий специалист. В то же время Ципуле заявила, что в настоящее время нет признаков того, что реформа больничной сети существенно увеличит объем работы, нагрузку СНМП или потребует дополнительного финансирования.

Заместитель госсекретаря Минздрава по вопросам политики здравоохранения Свенс Хенкузенс сказал, что реформа больниц означает большие перемены, и сопротивление ей естественно. Он заявил, что реформу невозможно провести без возражений, и поблагодарил больницы, которые прагматично выступают со своими предложениями.

Хенкузенс признал, что нельзя сказать, что Минздрав договорился со всеми больницами и работа над реформой завершена.

Депутат Ингрида Цирцене ("Новое Единство") заявила, что неясностей много, поскольку четко не определен стандарт, который должен обеспечиваться на каждом уровне больниц. Она спросила, как можно сравнивать между собой различные многопрофильные больницы с разными затратами и показателями доступности.

В свою очередь, депутат Лига Козловска (СЗК) в ходе дискуссии подчеркнула доступность детского здравоохранения, в том числе будут ли детей чаще возить в Ригу и какие дополнительные расходы такие перевозки могут создать для СНМП. Она указала, что речь не идет о том, чтобы в каждой местной больнице были все специалисты, однако нужно думать, как обеспечить жителям вторичную и первичную помощь как можно ближе к месту жительства.

Козловска также выразила обеспокоенность готовностью больниц к кризисным ситуациям, указав, что планы больниц на случай катастроф устарели и неясно, как действовать в случае различных уровней безопасности. Кроме того, предложенный план "очень формальный", поскольку из него вообще исчезли больницы первого и второго уровня, указала депутат.

