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По просьбам родителей: в рижских школах откроют дополнительные первые классы

© LETA 3 июня, 2026 18:54

Новости Латвии 0 комментариев

Из-за высокого спроса в двух рижских муниципальных школах откроют дополнительные первые классы, сообщили в Рижской думе.

Дополнительные первые классы уже созданы в Рижской средней школе №45 и в основной школе народных художественных ремёсел имени Оскара Калпака. В самоуправлении отмечают, что при необходимости и наличии свободных помещений могут быть открыты и другие дополнительные классы. В настоящее время продолжается комплектование первых классов на 2026/2027 учебный год. Школы рассылают родителям уведомления о том, включён ли ребёнок в список будущих первоклассников.

В Рижской думе напоминают, что процесс зачисления ещё не завершён, и в течение июня списки кандидатов будут меняться. После получения приглашения родители должны в течение десяти календарных дней подать заявление о зачислении ребёнка в первый класс либо отозвать заявку.

Поскольку многие дети поданы сразу в несколько школ, после каждого ответа родителей в списках происходят изменения, а освободившиеся места предлагаются следующим кандидатам в очереди. Поэтому родителям рекомендуют регулярно проверять поступающую от школ информацию

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