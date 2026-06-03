По просьбам родителей: в рижских школах откроют дополнительные первые классы

Дополнительные первые классы уже созданы в Рижской средней школе №45 и в основной школе народных художественных ремёсел имени Оскара Калпака. В самоуправлении отмечают, что при необходимости и наличии свободных помещений могут быть открыты и другие дополнительные классы. В настоящее время продолжается комплектование первых классов на 2026/2027 учебный год. Школы рассылают родителям уведомления о том, включён ли ребёнок в список будущих первоклассников.

В Рижской думе напоминают, что процесс зачисления ещё не завершён, и в течение июня списки кандидатов будут меняться. После получения приглашения родители должны в течение десяти календарных дней подать заявление о зачислении ребёнка в первый класс либо отозвать заявку.

Поскольку многие дети поданы сразу в несколько школ, после каждого ответа родителей в списках происходят изменения, а освободившиеся места предлагаются следующим кандидатам в очереди. Поэтому родителям рекомендуют регулярно проверять поступающую от школ информацию