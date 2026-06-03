В Венеции стало слишком много розового. И это не туристы с коктейлями

Да, настоящие.

В Венецианской лагуне резко выросла зимующая популяция этих розовых птиц. В 2025 году там насчитали почти 24 тысячи фламинго — примерно на 6 тысяч больше, чем годом раньше.

Звучит как странная шутка природы. Город, который многие давно воспринимают как декорацию для свадебных фотосессий, круизов и людей с чемоданами на мостах, неожиданно оказался ещё и удобным местом для тысяч фламинго.

Особенно красиво в этой истории то, что речь идёт не о каком-то экзотическом зоопарке, а о живой лагуне, где птицы нашли для себя подходящие условия. Пока туристы спорят, где красивее закат и сколько стоит кофе с видом, фламинго, похоже, спокойно решают свои птичьи вопросы на фоне венецианских вод.

Получается почти идеальный сюжет. Люди едут в Венецию за романтикой, архитектурой и атмосферой, а получают ещё и бонусный розовый слой реальности.

Так что если кому-то казалось, что Венеция уже слишком театральна, природа, похоже, решила: нет, недостаточно.