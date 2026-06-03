Согласно данным Организации экономического сотрудничества и развития за 2024 год, Латвия занимает второе место в Европе по потреблению алкоголя на душу населения — 11,7 литра в год, уступая только Португалии.

По информации Службы государственных доходов, в первые три месяца года объем алкоголя, переданного для потребления, сократился почти на 5%. Наиболее заметное снижение зафиксировано в сегменте пива: в январе продажи упали на 18,75%, в феврале — на 12,39%. Однако уже в марте был отмечен рост на 3,96%.

В VID подчеркивают, что связывать изменения исключительно с ограничением времени продажи алкоголя нельзя. На ситуацию также повлияли повышение акцизов и рост цен, а также возможный переход потребителей на другие напитки или отказ от алкоголя.

В Министерстве здравоохранения отмечают, что пока рано делать окончательные выводы о влиянии новых ограничений. Тем не менее, по предварительным данным, общее потребление алкоголя в стране сократилось примерно на 0,5 литра на человека, хотя этот показатель еще может быть уточнен.