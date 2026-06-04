Хотите зарплату 16 600 евро? Требуется человек с безупречной репутацией

От кандидатов требуют безупречную репутацию, знание латышского языка на уровне C1 и английского не ниже B2, высшее образование и не менее трёх лет опыта руководства средними или крупными компаниями за последние десять лет.

Новый глава LVM будет отвечать за управление стратегически важным госпредприятием, поэтому среди ключевых требований — знания в области корпоративного управления, финансов, инвестиций, экспортных рынков и лесного хозяйства, а также навыки стратегического планирования и работы с коллективом.

Отбор пройдет в несколько этапов при участии специальной комиссии и компании Fontes Executive Search. После ухода прежнего руководителя Петериса Путниньша в конце 2025 года правление предприятия работает в составе двух человек.

Смена руководства происходит на фоне продолжающихся дискуссий вокруг деятельности компании, включая вопросы ценообразования на древесину, результаты аудитов и уголовное расследование, связанное с возможными нарушениями при предоставлении поддержки деревообрабатывающим предприятиям.

Latvijas valsts meži остается одним из крупнейших госпредприятий страны. В первом квартале этого года оборот компании превысил 135 млн евро, а прибыль составила более 51 млн евро.