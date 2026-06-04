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Лишнее министерство? Кучинскис ударил по наследию Кариньша

Редакция PRESS 4 июня, 2026 18:45

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LETA

Создание Министерства климата и энергетики было прихотью бывшего премьер-министра Кришьяниса Кариньша. Об этом в интервью Latvijas Radio заявил министр финансов Марис Кучинскис из "Объединенного списка", сообщает LETA.

"Мы по-прежнему считаем, что Министерство климата и энергетики было прихотью Кариньша, потому что так сделали некоторые страны в Европе", - сказал Кучинскис.

По словам министра, он не видит пользы от создания этого ведомства. При этом прямого обещания закрыть министерство он не дал. Кучинскис отметил, что в госуправлении есть большие резервы, а большего эффекта можно было бы добиться за счет объединения отдельных министерств, функции которых дублируются.

Но быстро провести такую реформу, по его словам, невозможно. Министр подчеркнул, что это не вопрос ближайших четырех месяцев.

"Если бы у нас было больше времени и если оно будет еще после выборов, то, конечно, мы обязательно за это возьмемся", - заявил Кучинскис.

Он также сказал, что потенциал AS "Latvenergo" и AS "Latvijas valsts meži" используется недостаточно. Кроме того, министр финансов выступил против выплаты капитала, накопленного на втором пенсионном уровне.

Кучинскис заявил, что главным словом в его работе будет эффективность: никаких лишних расходов, а все траты должны быть обоснованы.

Новое правительство во главе с премьер-министром Андрисом Кулбергсом Сейм утвердил 28 мая. В коалицию вошли "Объединенный список", Национальное объединение, "Новое Единство" и Союз зеленых и крестьян.

Министерство климата и энергетики начало работу 1 января 2023 года. Оно получило от Министерства экономики сферу энергетической политики, а от Министерства умного управления и регионального развития - климатическую политику.

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