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Убийство в Баложи: почему подозреваемый остался на свободе? (1)

Редакция PRESS 4 июня, 2026 11:34

ЧП и криминал 1 комментариев

После жестокого убийства 35-летнего Вадима в Баложи родственники погибшего требуют ответов от следствия. Их возмутило решение суда не арестовывать 42-летнего Дмитрия, которого полиция задержала после смертельного конфликта, сообщает "Degpunktā".

Трагедия произошла утром 28 мая в частном доме. По данным следствия, во время застолья между двумя мужчинами вспыхнула ссора. Она закончилась поножовщиной. Вадим получил три смертельных ножевых ранения и погиб.

Полиция задержала хозяина дома Дмитрия и просила суд отправить его под стражу. Однако суд отказал. Помощник председателя Рижского районного суда Анастасия Дуба подтвердила, что судья действительно не стала применять арест. Основания решения не раскрываются, поскольку относятся к информации ограниченного доступа.

Фактически подозреваемый в убийстве остается на свободе. Именно это и вызвало резонанс. Родные погибшего считают, что общество вправе знать, почему по такому делу суд избрал более мягкую меру.

Новые вопросы появились после исчезновения части личных вещей Вадима. Он взял их с собой в дом, где позже произошел конфликт. Как утверждает друг погибшего Эдгар, часть вещей обнаружилась у Дмитрия. По его словам, следователь предложил супруге Вадима самой связаться с Дмитрием или его матерью и забрать имущество. Позже часть вещей родственникам удалось вернуть через полицию.

Эдгар также начал общаться с соседями, которые могли что-то видеть или слышать в день убийства. По его словам, то же самое делала и мать подозреваемого. У близких Вадима это вызвало тревогу: они опасаются возможного давления на свидетелей.

Родственники и знакомые погибшего говорят и о других подозрениях. Эдгар утверждает, что слышал версии о возможных связях Дмитрия с правоохранительными структурами и о его предполагаемой причастности к незаконной деятельности. Однако официально эти утверждения не подтверждены.

Государственная полиция пока не раскрывает детали расследования и не сообщает, будет ли обжаловать отказ суда в аресте подозреваемого. Правоохранительные органы также не комментируют предположения о возможных связях фигуранта дела с наркобизнесом.

Родственники Вадима заявляют, что будут добиваться прозрачного расследования и ответов на вопросы, которые после решения суда стали только громче.

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