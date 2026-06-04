Телефонные мошенники: как распознать обман и правильно реагировать

Главное — не вовлекаться в разговор и не передавать никаких данных или денег. Настоящие сотрудники банка или полиции могут связываться с гражданами по телефону, однако они никогда не требуют переводить деньги на «безопасные счета», сообщать коды подтверждения, пароли или оформлять кредиты по телефону. Подобные звонки — одна из самых распространенных схем телефонного мошенничества. Главная цель злоумышленников — напугать человека и заставить действовать быстро, не успев все обдумать. Чаще всего мошенники представляются сотрудниками полиции, банка и ее службы безопасности или государственных органов.

Примеры телефонного мошенничества

На сайте Государственной полиции можно найти примеры мошеннических действий, с которыми сталкиваются жители. Например, жительница сообщила, что получила телефонный звонок от мужчины, который представился сотрудником Государственной полиции и заявил, что возбужден уголовный процесс, в котором она признана потерпевшей.

Мужчина отправил женщине через приложение WhatsApp поддельное служебное удостоверение, фальшивую повестку о явке в участок, визуально напоминающую официальный бланк административного производства, а также информацию о якобы задержанных лицах в рамках уголовного процесса. Кроме того, звонивший предупредил женщину, что эта переписка является секретной и что никого нельзя привлекать к решению данной ситуации. В ходе разговора мошенник соединил звонок с другим злоумышленником, который представился сотрудником банка и заявил, что женщине необходимо оформить два кредита в кредитных учреждениях.

В итоге, поверив услышанному, женщина оформила кредит на сумму более трех тысяч евро.

Еще один пример, но уже не связанный с действиями полиции. Звонивший представился сотрудником LMT и предложил мужчине переоформить договор. Тот согласился на это предложение и якобы для подтверждения заключения договора сообщил коды доступа к своему интернет-банку.

Через десять минут ему поступил новый звонок с другого номера телефона. На этот раз звонивший представился сотрудником Банка Латвии и сообщил о подозрительных операциях, предложив помощь в их предотвращении, и, воспользовавшись доверием потерпевшего, потребовал выполнить определенные действия.

Уже на следующий день мужчина получил повторный звонок через приложение WhatsApp. Во время разговора на его имя были оформлены кредиты в нескольких компаниях быстрого кредитования. Кроме того, потерпевший положил свою банковскую карту в почтовый ящик, чтобы, как объяснил звонивший, курьер мог доставить ее в Банк Латвии для проверки.

В итоге на имя потерпевшего были оформлены 14 быстрых кредитов.

На что нужно обратить внимание

Важно помнить: настоящие сотрудники полиции или банка не требуют по телефону переводить деньги, оформлять кредиты или сообщать коды из присланного вам SMS-сообщения. Если разговор сопровождается давлением, угрозами, фразами вроде «никому не рассказывайте» или «действовать нужно прямо сейчас», это серьезный признак мошенничества.

Как правильно действовать

В такой ситуации лучше всего сразу прекратить разговор. Не нужно спорить, оправдываться или пытаться переиграть мошенников. Также нельзя сообщать личные данные, реквизиты банковских карт, пароли, коды подтверждения и устанавливать программы для удаленного доступа к телефону или компьютеру.

Если звонящий утверждает, что он действительно из полиции, информацию следует проверить самостоятельно: найти официальный номер отделения и перезвонить туда лично. При этом нельзя использовать номер телефона, который продиктовал собеседник. Даже если номер выглядит официальным, это не гарантирует, что звонок действительно поступил от банка или полиции, поскольку мошенники могут использовать подмену номера.

Государственная полиция на своем сайте предупреждает, что никогда не отправляет официальную информацию через мессенджеры, например, повестки или решения по делам об административных правонарушениях.

Государственная полиция призывает не вводить данные интернет-банка и личную информацию на сомнительных сайтах, не подтверждать платежи, если вы не уверены в их безопасности, и ни при каких обстоятельствах не передавать банковские данные третьим лицам.

Если данные уже переданы

Если человек все же успел передать данные или выполнить требования мошенников, необходимо как можно быстрее связаться с банком, заблокировать карты, сменить пароли и обратиться в полицию. Полезно также сохранить номер телефона, записи разговора (если удалось его записать) и сообщения — это может помочь при расследовании.

Главное правило в подобных ситуациях — не принимать решений под давлением и всегда перепроверять информацию через официальные источники.

Напоминаем: единый номер экстренной помощи — 112, а если вы находитесь за пределами Латвии, звоните +371 67014002 (https://www.vp.gov.lv/lv/ka-zinot-policijai).

О чём нужно предупредить детей

Стоит отдельно уделить внимание безопасности детей и подростков. Мошенники все чаще звонят несовершеннолетним, представляясь сотрудниками полиции, банка, школы или даже знакомыми родителей, и пытаются вызвать доверие или страх.

Ребенку важно заранее объяснить базовые правила: нельзя сообщать посторонним данные банковских карт, коды из SMS, переходить по подозрительным ссылкам или устанавливать приложения по просьбе незнакомцев. Также важно понимать, что реальные сотрудники банков, полиции или школы никогда не просят держать разговор в тайне или действовать срочно под давлением.

Хорошо заранее договориться о простом алгоритме: если звонок кажется странным, пугающим или вызывает сомнения, нужно сразу прекратить разговор и рассказать об этом взрослым.