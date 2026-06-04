Властелин океана, или На краю земли: судьба одного командира Рижского порта

А ведь когда-то он видел края, которых ещё не было на карте.

Теперь же Рига жила своей обычной жизнью: немецкие купцы спорили о цене льна, шкиперы ругались в кабаках, писари скрипели перьями в портовой конторе. И никому не было дела до того, что начальник порта — один из тех людей, кто открыл дорогу к Америке через Тихий океан.

История вообще быстро забывает своих работяг. Она помнит фаворитов. Помнит генералов. А штурманов — редко.

По вечерам Елагин подолгу сидел у окна. Балтийский туман напоминал ему совсем иные берега — Камчатку, Авачинскую губу, чёрные сопки, мокрые скалы и шум океана.

И тогда память возвращала его в далёкое прошлое. В бедность. В холод. В молодость.

В 1721 году мальчишка из захудалого псковского дворянского рода поступил в Академию морской гвардии в Петербурге. Учился он тяжело. Денег не было. В документах потом записали беспощадно и коротко: Иван Елагин «за босотою… во учение не ходил и кормился разными работами».

Но именно такие люди и становились настоящими моряками. Не придворные красавцы. Не сынки вельмож. А те, кто знал цену куска хлеба.

Он служил на Кронштадтской эскадре, таскал штурманские инструменты по палубам, мотался по Астрахани, учился терпеть лишения и молчать перед начальством.

А потом судьба сама распахнула перед ним океан. 17 апреля 1733 года Елагин по собственному желанию был назначен во Вторую Камчатскую экспедицию — в отряд Алексея Чирикова, который лично рекомендовал его как способного и надёжного офицера. В том же году Елагин получил звание штурмана.

Тогда ещё никто не понимал размеров задуманного. Экспедиция Беринга была не просто плаванием. Это была попытка нащупать край света.

Камчатка встретила людей сыростью, голодом и бесконечными расстояниями. Зимой 1739–1740 годов Елагин шёл берегом, летом — на боте вдоль дикого побережья. Он выполнил съёмку почти семисот километров камчатских берегов.

Семьсот километров неизвестности. Сегодня это строка в отчёте. Тогда — подвиг.

Он измерял глубины, описывал бухты, наносил на карту вулканы и проливы. Ветер рвал одежду, солёная вода разъедала руки, люди болели, но работа продолжалась.

Именно Елагин первым понял значение Авачинской губы. 10 июня 1740 года его отряд приступил к строительству складов и жилых помещений на северном берегу Ниакиной бухты, возле ительменского стойбища Аушина. Так начинался будущий Петропавловск-Камчатский.

Тогда ещё не было города. Были лишь мокрые брёвна. Пять изб. Три казармы. Несколько амбаров.

Да океанский ветер, от которого стыли кости. Но именно так и рождается история — не в дворцовых залах, а в грязи, под топор плотника.

Осенью пришли пакетботы Беринга и Чирикова. Потом был океан. Америка. Неизвестные берега.

3 декабря 1741 года Елагин был произведён в мичманы и под командованием Чирикова отправился к берегам Северо-Западной Америки. Моряки открывали новые острова, описывали побережья, входили туда, где прежде не бывал никто из европейцев.

Но океан всегда требует платы. На обратном пути судно превратилось почти в плавучий госпиталь. Цинга косила экипаж. Умерли лейтенанты Чихачев и Плаутин, скончался штурман Дементьев. Сам Чириков тяжело болел. Болел и Елагин.

И всё-таки он довёл корабль до Камчатки. Потому что такие люди держатся не телом. Волей.

В 1742 году он снова ушёл на восток под командованием Чирикова. А в конце того же года доставил в Петербург рапорт экспедиции — первое в русской истории описание северо-западного побережья Америки.

Чириков тогда писал в Адмиралтейств-коллегию о Елагине с редким для того времени уважением. Просил «оного Елагина за такие в неизвестных местах дальние вояжи, в которых он как в пользу высокой е. и. в. службы, також и к спасению всего судна с людьми от чаемой гибели оказал ревностнейшие труды, к тому жив искусстве по ево достоинству аттестован, что всего того судна правление на нем лежало... произвесть ево без баллотирования по вышеписанному достоинству прямо в лейтенанты морские».

Просьбу уважили.

27 января 1743 года Елагин был произведён в лейтенанты. И только тогда получил отпуск — первый за двадцать лет службы. Двадцать лет. Лучшие годы жизни. Отданные морю, снегам и чужим берегам.

Потом были новые службы, канцелярии, перевозка соли, Балтика, Архангельск, бесконечная флотская рутина. 10 апреля 1762 года Елагин стал капитаном первого ранга и был назначен командиром Рижского порта.

Так закончилась жизнь человека, начинавшего её босым учеником Морской академии. И вот теперь, в последние месяцы жизни, он медленно угасал в Риге.

Без громкой славы. Без парадов. Только иногда по ночам ему снова слышался Тихий океан. Шум прибоя в Авачинской губе. Стук топоров. И крики людей, строивших город на краю земли.

Капитан Елагин умер в Риге в 1766 году.

Ксаверий БЕЛЫЙ.