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Меньше учреждений и расходов: госконтролер Корчагин требует честной ревизии

Редакция PRESS 4 июня, 2026 09:40

Новости Латвии 0 комментариев

LETA

Государственный контролер Эдгар Корчагин резко описал проблему латвийского госуправления: документы часто рисуют одну реальность, а люди сталкиваются с другой. Об этом говорится в предисловии к прошлогоднему докладу Государственного контроля, который сегодня планируется заслушать в Сейме.

По словам Корчагина, если политический документ не содержит ясно сформулированных проблем, желаемой ситуации и достижимых результатов, а его внедрение идет нескоординированно и без понимания вложенных средств, такой документ ничего не решит.

"Именно такую картину мы обнаружили в ревизии, в которой оценивали, как идет реализация политики сплоченного общества", - отметил Корчагин.

Он привел и другие примеры. Ревизия стационарной медицинской помощи показала, что ряд услуг в больницах формально считается доступным, но на практике жители не могут их получить. В отдельных случаях, по словам государственного контролера, пациентов в такие больницы лучше даже не везти.

Отдельно Корчагин указал на национальную авиакомпанию. По его словам, из года в год демонстрируются чрезмерно амбициозные планы развития, которые не соответствуют потребностям и возможностям Латвии. При этом обществу обещают вернуть деньги госбюджета, одолженные предприятию, но этого не происходит.

"Поэтому вполне понятно, что доверие общества и политиков к руководству авиакомпании утрачено", - признал Корчагин.

По его словам, все эти случаи объединяет одно: задекларированная в документах реальность систематически расходится с тем, что люди видят на практике.

"Чем больше будет таких "кривых зеркал", тем ниже будет доверие общества к государственному управлению. А без этого доверия невозможно реализовать ни крупные финансовые инвестиции в безопасность государства, ни необходимые структурные реформы", - заявил Корчагин.

Он подчеркнул, что власти должны говорить ясным языком и показывать реальную ситуацию, даже если она неприятна и вскрывает ошибки прошлых решений.

"Лучше горькая правда, чем сладкая ложь", - подчеркнул государственный контролер.

Корчагин также считает, что государству нужно регулярно проверять, без каких учреждений, процессов и расходов можно обойтись. По его словам, прошлый год показал: такие резервы в госуправлении есть.

"Меньше учреждений, меньше капитальных обществ, меньше расходов - это не самоцель, а инструмент для более эффективного и устойчивого государства", - отметил Корчагин.

Государственный контроль проверяет, законно ли и целесообразно используются публичные деньги и имущество, а также дает рекомендации по устранению выявленных недостатков. При возможных нарушениях закона ведомство информирует правоохранительные органы.

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