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Дешёвый Китай против дорогой Европы: латвийцы спорят о новых пошлинах (1)

Редакция PRESS 4 июня, 2026 12:26

Новости Латвии 1 комментариев

Покупки на "Temu", "Shein" и "AliExpress" снова стали поводом для спора. Низкие цены привлекают покупателей, но всё чаще звучат вопросы о безопасности товаров, отходах, защите данных и условиях труда, пишет LA.lv.

Дискуссию в Threads начала Майрита. Она выступила против бесконтрольных покупок на китайских платформах и заявила, что Латвия должна оставаться частью европейского подхода к безопасности и ответственности.

"Я рада, что Латвия является частью Европы. Небезопасные и вредные продукты нужно оставить в прошлом. Горы мусора нужно сокращать. Работники во всём мире заслуживают защиты. Наши данные должны быть защищены. Российская нефть нам не нужна - ни прямо, ни косвенно", - написала она.

Но в комментариях быстро стало ясно: единого мнения нет. Одни считают, что дешёвые товары несут риски, другие отвечают жёстко: европейские магазины сами продают те же китайские вещи, только дороже.

Санта усомнилась, что разница в цене всегда объясняется безопасностью. По её словам, если один и тот же товар на "Temu" и в обычном магазине стоит с разницей в четыре раза, покупатели вправе задавать вопросы. Ева добавила, что латвийские магазины тоже полны китайских товаров, в том числе с тех же платформ.

Марис выступил ещё резче. Он заявил, что не хочет платить многократную наценку за чужие гарантии безопасности.

"Мне не нужен какой-то умник, который за каких-то 10-кратную наценку скажет мне, "безопасен" ли продукт. Нужно позволить людям самим понимать, что хорошо, а также самим решать, как именно тратить свои тяжело заработанные деньги", - написал он.

Кевин увидел в споре более широкий конфликт: по его мнению, ЕС уже не выдерживает конкуренции с дешёвыми китайскими товарами. Другие комментаторы указывают, что для многих латвийцев покупки на таких платформах - не прихоть, а способ сэкономить на вещах для семьи, дома, детей и животных.

С 1 июля 2026 года в Евросоюзе планируют ввести новый сбор для недорогих товаров из стран вне ЕС, включая посылки с "Temu", "Shein" и "AliExpress". Для отправлений стоимостью до 150 евро предлагается фиксированная пошлина в 3 евро.

В ЕС объясняют это борьбой с недобросовестной конкуренцией, небезопасными товарами, мошенничеством и экологическими проблемами из-за массовых посылок.

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Комментарии (1)
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