Четверг принесёт Латвии ветер, облака и до +25 градусов

Во второй половине дня южный и юго-восточный ветер усилится. В порывах он достигнет 10-15 метров в секунду. Самая облачная погода ожидается в Курземе, а больше солнца сохранится в Латгалии и Видземе.

К вечеру на юго-западе Курземе возможен дождь. В остальной части страны существенных осадков не ожидается. Воздух прогреется до +20...+25 градусов.

В Риге день пройдёт без дождя. Солнце время от времени будут закрывать облака, а южный и юго-восточный ветер усилится в порывах до 15 метров в секунду. Температура воздуха поднимется до +23 градусов.

Погоду определяет восточная периферия циклона. Атмосферное давление на уровне моря составит от 1009 гектопаскалей на побережье Южной Курземе до 1016 гектопаскалей на востоке Латгалии.

В солнечные часы днём ультрафиолетовое излучение будет высоким. Особенно осторожными стоит быть с 12:00 до 15:00 - в это время солнце наиболее активно.