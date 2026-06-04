Лапиньш: при атаке дронов опаснее всего стекла

Поводом стал вопрос зрителя о действиях властей во время угрозы. Он привел пример Резекне, где, по его словам, около 300 детей собрали в спортивном зале.

"Почему вы говорите как по книге? В Резекне около 300 детей согнали в спортзал, все друг к другу, они плачут, зал весь в окнах, никаких стен", - спросил зритель.

Лапиньш заявил, что комментировать ситуацию вместо Резекне было бы неправильно. При этом он подчеркнул: при реальной угрозе первая задача - защитить людей от окон. По его словам, у окон нужно размещать мешки, чтобы снизить риск от ударной волны и осколков.

"Когда мы в Риге подготовим 146 убежищ, мы эти окна закроем", - сказал Лапиньш.

Он добавил, что опыт Украины показывает: стекла при взрывах становятся отдельным фактором риска. Ударная волна выбивает окна, после чего осколки летят внутрь помещения.

"Стекла совершенно однозначно являются угрозой, и недопустимо, чтобы детей сгоняли внутрь. Ударная волна и летящие стекла, согласно тому алгоритму, который нам дала Украина, недопустимы", - заявил глава Комиссии безопасности и гражданской обороны Рижской думы.