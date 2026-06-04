Жители Малнавы боятся из-за ежей. Стальных и противотанковых

Большие металлические противотанковые ежи лежат почти в центре Малнавы. Они сложены в крупную кучу. Примерно в ста метрах от них, на поле, размещены так называемые зубы дракона.

По словам жителей, заграждения привезли в населенный пункт примерно год назад и с тех пор оставили на месте. Для приграничного села такая картина выглядит особенно тревожно. Люди и без того живут с ощущением опасности, а большое количество военных заграждений рядом с домами только усиливает страх.

Неподалеку от Малнавы, у дороги, уже долгое время хранятся еще большие запасы противотанковых препятствий.

В Национальных вооруженных силах пояснили, что речь идет о временных местах хранения. В ближайшее время противотанковые заграждения планируется переместить. По данным военных, они предназначены для защиты государственной границы.