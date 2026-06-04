Синоптики предупредили о ливнях и грозах в выходные

Больше всего осадков, по предварительным прогнозам, выпадет в ночь на субботу. Самые сильные ливни ожидаются в Курземе. В пятницу и субботу небо над Латвией часто будут закрывать облака, зато воскресенье обещает быть солнечным.

Температура воздуха в пятницу и воскресенье поднимется до +20...+25 градусов. Местами на побережье будет примерно на градус прохладнее. В субботу станет свежее: воздух прогреется только до +15...+22 градусов. При этом усилится порывистый западный и юго-западный ветер.

На следующей неделе погода останется переменчивой. Временами снова будут идти дожди, местами возможны грозы. В середине недели ожидается похолодание.

Метеорологическое лето в Латвии началось 1 июня. По данным Европейского центра среднесрочных прогнозов погоды, июнь ожидается примерно на два градуса теплее нормы. Всё лето в целом также прогнозируется более тёплым, чем обычно.