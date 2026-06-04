Самокаты без правил: в Риге выявили более 600 нарушений за месяц

Самая частая проблема - отсутствие прав. В 224 случаях у водителей не было ни велосипедного удостоверения, ни водительских прав другой категории. Еще 24 раза за рулем оказались подростки, которые не достигли разрешенного правилами возраста. В 39 случаях водители проезжали перекрестки на красный свет.

Полиция также зафиксировала массовые нарушения правил движения. Среди велосипедистов было 67 случаев езды не по предназначенной для этого полосе, тротуару или проезжей части. Еще в 15 случаях на самодвижущемся велосипеде незаконно ехали по пешеходному тротуару.

Нарушали и водители электросамокатов. В 14 случаях они двигались в неположенном месте. Еще 43 раза полиция зафиксировала незаконную перевозку пассажира - езду вдвоем на одном самокате. Также в обеих группах были случаи, когда водители не уступали дорогу пешеходам.

В 55 случаях средства микромобильности участвовали в движении без обязательного страхования гражданско-правовой ответственности, а в 32 случаях вообще не были зарегистрированы. Отдельная проблема - неправильная парковка. В 108 случаях транспортные средства оставляли вне разрешенных мест, в зонах запрета.

Самыми опасными стали случаи управления в состоянии опьянения. Во время проверок выявили 20 водителей, которые сели за руль под воздействием алкоголя или других одурманивающих веществ.

В Рижской муниципальной полиции подчеркивают: результаты проверок показывают, что усиленный контроль на улицах столицы по-прежнему необходим. Без ответственности самих водителей сезон самокатов быстро превращается в городской аттракцион с плохой страховкой.