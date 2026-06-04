Стас Флоренцев: «Сцена — это кушетка, а зал – коллективный психиатр»

А если представить все латвийские радиостанции как один большой оркестр, то голос Стаса в нем можно сравнить со скрипкой, без которой ни одна мелодия не звучит.

Стас Флоренцев - человек-праздник, человек-фейерверк. Легкий, остроумный, веселый, талантливый. За что бы он ни брался – вещание в радиоэфире, ведение корпоратива, сьемки в кино - все у него получается профессионально и очень достойно.

В прошлом году Стас выпустил моноспектакль «Нет такого имени». И снова успех! Причем не только в Риге, но и за пределами Латвии.

Нет такого имени!

Жанр спектакля «Нет такого имени» определить сложно. Это одновременно и стендап, и сторителлинг, и исповедь, в которой нам открывается совсем другой Стас – непривычный и незнакомый.

Через свое «очень личное» он обращается к «очень личному» тех, кто сидит в зале. И происходит чудо. На какое-то время зрители становятся одним человеком - с одной болью, одним счастьем, одним пониманием мира…

- Стас, как родилась идея моноспектакля?

- Так случилось, что, отдав одной из рижских радиостанций больше 20 лет жизни, я остался без любимой работы. Меня не увольняли, сам ушел. Появились время и желание что-то поменять в жизни.

На идею спектакля меня натолкнул коллега Алекс Дубас. Мы с ним никогда не терялись. Я не раз приезжал к нему на радиостанцию «Серебряный дождь», и мы делали фантастические розыгрыши. Например, однажды целый час в эфире я был Раймондом Паулсом (Стас великолепно пародирует Маэстро. – Прим. авт.). И вот однажды Алекс предложил: «Поговори с Сашей Прокудиным, он очень хороший автор. Ты даже не представляешь, для какого количества стендаперов он пишет тексты».

Мы сели втроем, и как-то сама собой возникла идея, стали вырисовываться контуры будущего спектакля.

- Все знают, что ты замечательный рассказчик и настоящий кладезь историй. Но твой спектакль «Нет такого имени» - это не просто личные истории. Здесь есть четко выстроенный сценарий, сюжет. И тем не менее каждый спектакль получается разным. Почему?

- Мой спектакль - это интерактивное представление, в котором участвуют зрители. На сцене – предметы, за каждым из которых стоит моя личная история - веселая или грустная. Выбирая тот или иной предмет, зрители выбирают истории, которые будут звучать сегодня со сцены.

Поэтому каждый спектакль идет своим путем, в каждом что-то видоизменяется. Хотя ты не ошиблась: сценарий четкий. Текст, который я произношу, не экспромт, он тщательно доработан, отточен и вызубрен мною наизусть. Манера изложения и интонации также продуманы до мелочей: простые предложения и никаких мхатовских пауз.

- Твой спектакль заставляет не только смеяться, но и грустить, думать, сопереживать, задавать себе вопросы, на которые раньше не было ответов. Как ты отбирал истории, которые попадают в яблочко?

- Истории, которые я рассказываю со сцены, близки и понятны каждому сидящему в зале. Ведь мы жили в одно время, в одной стране, нас связывают общая юность, общие воспоминания...

Кстати, оказалось, что это не так-то просто: взять историю и отсечь от нее все лишнее. Иногда в процессе обсуждения Саша Прокудин говорил мне: «Чувак, это классная история, но зритель ее не поймет».

Главное, что объединяет все мои истории в спектакле, – это то, что они искренние. В начале спектакля я говорю: «Сцена – это кушетка, а зал – коллективный психиатр». И это чистая правда. Я не ставил целью «сделать зрителю смешно», превратив свой спектакль в программу «Белый попугай». Мне нравится высказывание Рабиндраната Тагора: «Жизнь - сплошная ржака, но все в ней очень серьезно».

- Спектакль «Нет такого имени» с успехом прошел не только в Риге, но и во Франции, Германии. Анонсировали его твои друзья – Алексей Кортнев, Максим Леонидов, Максим Виторган. Я знаю, что ты дружишь со многими знаменитостями. И весь спектакль ждала, когда же ты расскажешь историю о себе и, к примеру, об Игоре Корнелюке, о себе и ребятах из «Квартета-И», «Несчастного случая» или «Песняров», с которыми ты много лет работал… Тебе есть что вспомнить! Почему я не дождалась такого рассказа?

- Потому что самопиар под названием «я и знаменитости» - это совершенно не моя история.

Я очень редко выставляю фотографии с известными друзьями в соцсетях, хотя таких фото у меня наберется на десять альбомов. Это личное. Не для чужих глаз.

Для меня за гранью понимания, когда некоторые люди, сделав селфи с любимым актером или певцом, размещают на своей странице это фото в день его смерти и принимают соболезнования. Ну нельзя этого делать! Нельзя примазываться к славе на костях!

Для меня существует строгая граница между дружбой и пиаром. Я абсолютно уверен в том, что они несовместимы.

На одной волне

«Я безработный», - произносит Стас в начале спектакля. На момент премьеры так оно и было. К вынужденному простою Стас относится философски: «Не было бы этой паузы - не было бы спектакля».

К счастью, сейчас голос Стаса вновь желает доброго утра радиослушателям.

- Что предшествовало твоему возвращению в эфир?

- Тут снова не обошлось без Алекса Дубаса. У него в гостях я познакомился со своим будущим соведущим Лешей Титовым, мы оказались на одной волне. И я опять решил зайти в эту реку под названием «радио» и создать качественное утреннее шоу для взрослой аудитории – не путать с пенсионерской!

- Чем отличается ваша программа от других?

- Мы с Лешей работаем в формате, по которому соскучились люди. А соскучились они по носителю – не перегружающему и эволюционирующему.

Эфир у нас утренний, ежедневный, и каждый новый день не похож на предыдущий. Рассказывая о нем, можно просто взять 20 событий, происходивших сегодня в разные годы, и перечислить их, но это тривиально.

У нас с Лешей есть некий багаж, который мы можем выдавливать как из тюбика. Леша – очень эрудированный человек, по образованию биофизик. А потому мы ненавязчиво можем поговорить со слушателями о системных вещах из фундаментальных наук. Без шпаргалок и академического занудства. Легко и как бы невзначай. Например, если речь зайдет об эффекте Допплера или законе Ньютона, то мы сможем объяснить их так, что даже слушатель, которому эти вещи казались скучнятиной, воскликнет: «Надо же, как интересно!»

- Кто в твоей радийной команде?

- Команда у нас интернациональная. Нам ассистируют настоящие профи. Все делается на самом высоком уровне: аранжировки, фоны, комментарии, начитки. К слову, начитки нам записал Камиль Ларин из «Квартета-И».

- Какими качествами, на твой взгляд, должен обладать радиоведущий?

- Радио – это не только мозги и хорошо подвешенный язык, это еще и голос, и харизма, и креативность, и эрудиция. Если выпадает хотя бы одно звено – тебя не будут слушать. Если неграмотная речь – это провал. Если нечего сказать – лучше промолчать. А еще надо очень любить своего слушателя, уважать его, вставать ради него в пять утра, доносить информацию так, чтобы ему это было интересно.

Три «К»

Помимо любимого радио Стаса Флоренцева сопровождают по жизни «три К» – конферанс, корпоратив, кино. И о каждом из этих его творческих опытов можно сделать отдельное интервью.

- Скажи, ведение корпоративов и конферанс – это одно и то же или разные жанры?

- Совершенно разные. Конферанс - это не клубное ведение, где можно говорить все равно что, главное – громко и быстро, чтобы люди постоянно пребывали в состоянии завода.

Конферанс – это когда в зале сидит зритель и с наслаждением смотрит на сцену, где все проходит без сучка и задоринки. Любимый певец поет, актер читает, танцор танцует. А человек с микрофоном, не купаясь в себе любимом, изящно связывает первое со вторым, третье с четвертым... И создается ощущение, что это так легко, так просто.

Помнишь конферансье Велюрова из фильма «Покровские ворота», который с пафосом заявлял: «Я служу Мосэстраде!» Так вот, он прав: конферансу нужно служить. Быть и веселым, и находчивым, и эрудированным, и просто человеком, способным понять артиста. Например, одна известная певица, с которой когда-то я работал, любила переодеваться по шесть-семь раз за концерт. Эти паузы нужно было заполнить, причем не раздражая публику.

- А что такое, по-твоему, хороший ведущий корпоратива?

- Это профессионал, сочетающий функции модератора, шоумена и психолога, который тонко чувствует зал, умеет импровизировать и создать атмосферу праздника. Ведь качество корпоратива измеряется не количеством поднятых рюмок, а настроением и позитивом.

Хороший ведущий никогда не тянет одеяло на себя, а делает акцент на гостях, дает им возможность проявить свои таланты и умения. Может быть, даже и раскрыть их прямо на празднике - бывает и такое.

- Насколько сегодня актуальны корпоративы или это уже уходящая натура?

- В Латвии корпоративов в последнее время становится все меньше. Думаю, что здесь две причины. Во-первых, праздник стоит денег. А во-вторых, люди стали разобщеннее. Во время пандемии Раймонд Паулс сказал мне: «Кажется, вся эта хрень отучит нас общаться». Так и произошло. Но это не значит, что корпоративы - уходящая натура, меня достаточно часто приглашают на корпоративы в другие страны.

- Давай поговорим о кино. С чего началась твоя встреча с ним?

- С сожаления о несыгранной роли. В детстве меня утвердили на роль мальчика Севы-Семафора в фильме «Кешка и его друзья» Одесской киностудии. Но мы с родителями уезжали в отпуск, уже были куплены билеты, переиграть ничего было нельзя, и сняться в картине мне не довелось.

Кино напомнило о себе только через много лет, когда я уже работал на радио. Лидер «Маски-шоу» Жора Делиев предложил мне сняться в четырехсерийном фильме. Но руководство радио не отпустило меня с работы, пришлось сняться только в первой серии.

Следующий киноопыт мне подарил клоун Игорь Иващенко из «Мимиричи», точнее - его супруга Татьяна Гнедаш. Я тогда снимался в Риге в американском проекте, играл профессора Сорбонны - с бородкой, усиками. Татьяна посмотрела на меня, сказала: «А ты фактурный!» С ее легкой руки я попал на съемки на Украине.

- Сколько фильмов и сериалов сейчас на твоем счету?

- Около двадцати. В роли камео, то есть самого себя, я снялся в двух фильмах - «Бабушка легкого поведения» с Александром Реввой и «Быстрее, чем кролики» с «Квартетом И». В картине «Снайперша» я играю бизнесмена-плохиша, задумавшего финансовую аферу с продажей комбината.

В комедии «Кошмарный директор» сыграл учителя по труду. Роль богача, у которого растет дочка-наследница, на приданое которой слетаются альфонсы, досталась мне в фильме «Было у отца два сына».

В картине «С волками жить» я играю адвоката мафии. А в фильме «Диета номер ноль» меня… хоронят! Это был последний фильм, который вышел на экраны в 2022 году. Теперь история украинского кино остановилась по известным причинам.

- Ты считаешь себя счастливым человеком?

- Конечно! У меня прекрасная семья и любимое дело. В моей жизни есть настоящие друзья. Я не злопамятен, никому не ставлю палки в колеса, у меня нет такой опции, как зависть. Все, что мне посылает судьба, я принимаю с благодарностью. Все это вместе, наверное, и называется счастьем…

Елена СМЕХОВА.