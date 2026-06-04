Еврейской общине не удалось запретить концерт скандального рэпера в Нидерландах

Несмотря на широкий общественный резонанс вокруг американского рэпера, который ранее неоднократно делал антисемитские заявления, окружной суд Амстердама не нашёл оснований запрещать выступления, которые запланированы на 6 и 8 июня на стадионе «Гелредом» в восточном нидерландском городе Арнеме.

Суд постановил, что концерты не несут угрозы общественному порядку, тем самым отклонив попытку Центрального еврейского совета Нидерландов заблокировать мероприятия. Организация подала экстренный иск, ссылаясь на историю антисемитских высказываний Уэста.

«Нет никаких указаний на то, что присутствие Уэста в ближайшие дни приведёт к конкретным угрозам общественному порядку», — говорится в решении суда.

Центральный еврейский совет прокомментировал решение. Председатель организации Ханан Херцбергер заявил агентству AP: «У нас складывается ощущение, что быть антисемитом — это как будто допустимо».

Заместитель премьер-министра Нидерландов Барт ван ден Бринк на прошлой неделе заявил, что для запрета въезда в страну нужны «веские основания», отметив, что прошлые высказывания Уэста «на данный момент не являются причиной отказать ему во въезде».

По данным организаторов, на два предстоящих шоу в Арнеме уже продано 70 тысяч билетов.

Это решение последовало после того, как многие европейские концерты Уэста были отменены — в том числе во Франции, Великобритании, Польше и Швейцарии. Самые последние отмены коснулись двух итальянских шоу, намеченных на следующий месяц в северном городе Реджо-Эмилия. Власти Италии объявили, что концерты Уэста и рэпера Трэвиса Скотта не состоятся, сославшись на опасения за общественный порядок и безопасность.

В минувшие выходные рэпер впервые более чем за десятилетие выступил в Европе, собрав на стадионе в Турции более 100 тысяч зрителей — на Олимпийском стадионе имени Ататюрка в Стамбуле. По данным государственного агентства Anadolu, Уэст собрал около 118 тысяч человек, и он заявил, что это было крупнейшее стадионное выступление в истории.

Антисемитские высказывания Уэста начались в 2022 году, когда он сделал в социальных сетях серию оскорбительных комментариев, из‑за которых его заблокировали и в X, и в Instagram. Музыканта отказалось представлять его агентство, а модные бренды, такие как Adidas и Balenciaga, также дистанцировались от Уэста.

Позже Уэст опубликовал фотографию одеяний Ку-клукс-клана, отозвал своё прежнее извинение перед еврейской общиной, заявил, что он «нацист» и утверждал, что обладает «властью над своей женой».

В феврале 2025 года Уэст начал продавать футболки со свастикой, а в мае он выпустил песню под названием «Heil Hitler», в которой превозносил нацистского лидера. В результате его лишили визы на въезд в Австралию и пригрозили немедленным арестом в Бразилии.

В начале этого года Уэст извинился за свои поступки и разместил на всю полосу объявление в газете The Wall Street Journal. В нём он затронул свои прошлые антисемитские высказывания, назвав происходившее «четырёхмесячным маниакальным эпизодом психотического, параноидального и импульсивного поведения» и сказав, что он «потерял связь с реальностью».

Тем не менее многие поставили под вопрос сроки его извинений, учитывая выход в 2026 году его нового альбома «Bully».

На данный момент в гастрольном графике Уэста по ЕС остаются следующие даты: Нидерланды (6 и 8 июня), Грузия (12 июня), Албания (11 июля), Испания (30 июля) и Португалия (7 августа).