По данным Бюро внутренней безопасности, фигуранты хотели получить материальную выгоду и несколько раз совершали незаконные действия с чужим финансовым инструментом и платежным средством.

Следствие установило, что с чужого банковского счета и платежной карты они перевели на принадлежащий им счет 3000 евро. Кроме того, наличными было снято более 27 000 евро. Общая сумма незаконно полученных средств составила около 30 000 евро.

В отношении должностного лица Государственной пожарно-спасательной службы и частного лица предложено начать уголовное преследование по статье Уголовного закона о незаконном использовании чужого финансового инструмента и платежного средства.