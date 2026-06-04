Покупайте дороже! Латвийские фермеры проигрывают закупки иностранным посредникам

Председатель правления "Крестьянского сейма" Юрис Лаздиньш считает, что системе нужна ревизия: надо понять, что работает, что легко обходится и где нужны радикальные изменения или более жесткий контроль.

По его словам, нынешняя практика часто бьет по местным производителям и латвийскому обществу, зато помогает крупным иностранным поставщикам и посредникам. В таких закупках ежегодно крутятся миллионы евро, а побеждает часто один и тот же круг поставщиков, чьи истинные выгодоприобретатели являются иностранными гражданами.

"Фермер подписывает подтверждение, что сможет вырастить и поставить, например, выращенную в Латвии свеклу, но в итоге "для вида" победитель закупки покупает десять килограммов у биологического или интегрированного производителя, а остальное привозится из соседних стран. Значит, наши дети в школах или пациенты в больницах едят продукты, о которых неизвестно, как и где они выращены", - заявил Лаздиньш.

Он указывает, что ставка на самую низкую цену приводит к продуктам худшего качества и неизвестного происхождения. Отдельная проблема - подтверждения от производителей: в них часто нет конкретных объемов и гарантий, что продукцию действительно купят у местного фермера.

В "Крестьянском сейме" считают, что система плохо поддерживает короткие цепочки поставок и прямую работу с латвийскими производителями. Вместо этого преимущество получают оптовики, которые предлагают широкий ассортимент и обходят местных фермеров.

Есть претензии и к "зеленой публичной закупке". По словам Лаздиньша, требования нередко существуют только на бумаге, контроль слабый, а критерии размыты. Например, в закупках требуют продукцию первого сорта, но принимают ее люди без профессиональных знаний, чтобы точно определить качество конкретного яблока, моркови или ягоды.

Проблемы есть и с критерием расстояния. Теоретически он должен поддерживать местное производство и снижать влияние транспорта на окружающую среду. На практике, по данным общества, продукт может быть выращен в Литве, переупакован в Латвии и в документах указан как поставленный с латвийского склада.

"Крестьянский сейм" предлагает точнее прописывать требования к закупкам и прослеживаемости товаров, укреплять контроль Продовольственно-ветеринарной службы и наладить более тесную межгосударственную работу надзорных органов, чтобы импортный контроль не оставался формальностью.