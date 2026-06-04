Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Сб, 13. Июня Завтра: Ainars, Uva, Zigfrids
Доступность

Покупайте дороже! Латвийские фермеры проигрывают закупки иностранным посредникам

Редакция PRESS 4 июня, 2026 10:45

Новости Латвии 0 комментариев

Общество "Крестьянский сейм" призывает пересмотреть систему публичных закупок продуктов питания. Фермеры требуют отказаться от самой низкой цены как главного критерия при выборе поставщиков для школ, больниц, детских садов, мест заключения и других государственных и муниципальных учреждений, сообщает LETA.

Председатель правления "Крестьянского сейма" Юрис Лаздиньш считает, что системе нужна ревизия: надо понять, что работает, что легко обходится и где нужны радикальные изменения или более жесткий контроль.

По его словам, нынешняя практика часто бьет по местным производителям и латвийскому обществу, зато помогает крупным иностранным поставщикам и посредникам. В таких закупках ежегодно крутятся миллионы евро, а побеждает часто один и тот же круг поставщиков, чьи истинные выгодоприобретатели являются иностранными гражданами.

"Фермер подписывает подтверждение, что сможет вырастить и поставить, например, выращенную в Латвии свеклу, но в итоге "для вида" победитель закупки покупает десять килограммов у биологического или интегрированного производителя, а остальное привозится из соседних стран. Значит, наши дети в школах или пациенты в больницах едят продукты, о которых неизвестно, как и где они выращены", - заявил Лаздиньш.

Он указывает, что ставка на самую низкую цену приводит к продуктам худшего качества и неизвестного происхождения. Отдельная проблема - подтверждения от производителей: в них часто нет конкретных объемов и гарантий, что продукцию действительно купят у местного фермера.

В "Крестьянском сейме" считают, что система плохо поддерживает короткие цепочки поставок и прямую работу с латвийскими производителями. Вместо этого преимущество получают оптовики, которые предлагают широкий ассортимент и обходят местных фермеров.

Есть претензии и к "зеленой публичной закупке". По словам Лаздиньша, требования нередко существуют только на бумаге, контроль слабый, а критерии размыты. Например, в закупках требуют продукцию первого сорта, но принимают ее люди без профессиональных знаний, чтобы точно определить качество конкретного яблока, моркови или ягоды.

Проблемы есть и с критерием расстояния. Теоретически он должен поддерживать местное производство и снижать влияние транспорта на окружающую среду. На практике, по данным общества, продукт может быть выращен в Литве, переупакован в Латвии и в документах указан как поставленный с латвийского склада.

"Крестьянский сейм" предлагает точнее прописывать требования к закупкам и прослеживаемости товаров, укреплять контроль Продовольственно-ветеринарной службы и наладить более тесную межгосударственную работу надзорных органов, чтобы импортный контроль не оставался формальностью.

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0)
Комментарии (0)

Главные новости

«В отставку!» Клейнбергс посетил мясной павильон Центрального рынка; мэр недоволен, народ зол
Важно

«В отставку!» Клейнбергс посетил мясной павильон Центрального рынка; мэр недоволен, народ зол (5)

«Треть того, что делают министерства, вообще не нужна»: бывшая сотрудница делится опытом
Важно

«Треть того, что делают министерства, вообще не нужна»: бывшая сотрудница делится опытом (2)

В Литве объявляли воздушную тревогу; угроза оказалась ложной — это был метеозонд
Важно

В Литве объявляли воздушную тревогу; угроза оказалась ложной — это был метеозонд

Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка

«Треть того, что делают министерства, вообще не нужна»: бывшая сотрудница делится опытом

Важно 18:08

Важно 0 комментариев

Обычно критика бюрократии, чиновников и министерств исходит извне - от тех, кто сам к ним не относится и просто в какой-то момент имел дело или услышал очередную новость о том, как попусту растрачены деньги или что-то в таком роде. Но в данном случае речь идёт о критике изнутри - пусть и постфактум. Основанной на личном опыте, причём не в одном министерстве, а в трёх.

Обычно критика бюрократии, чиновников и министерств исходит извне - от тех, кто сам к ним не относится и просто в какой-то момент имел дело или услышал очередную новость о том, как попусту растрачены деньги или что-то в таком роде. Но в данном случае речь идёт о критике изнутри - пусть и постфактум. Основанной на личном опыте, причём не в одном министерстве, а в трёх.

Читать
Загрузка

В Литве объявляли воздушную тревогу; угроза оказалась ложной — это был метеозонд

Важно 17:33

Важно 0 комментариев

О возможной угрозе с воздуха было объявлено в Вильнюсском уезде, но затем Национальный центр кризисного управления сообщил, что в воздушное пространство Литвы залетел метеозонд, пишет tv3.lt.

О возможной угрозе с воздуха было объявлено в Вильнюсском уезде, но затем Национальный центр кризисного управления сообщил, что в воздушное пространство Литвы залетел метеозонд, пишет tv3.lt.

Читать

Молодой пианист из Латвии посвятил работу памяти бабушки и дедушки

Всюду жизнь 17:17

Всюду жизнь 0 комментариев

На днях молодой латвийский пианист Филлип Калинко записал своё первое произведение — Ottorino Respighi «Notturno (Six Pieces for Piano)» — и посвятил его памяти своих бабушки и дедушки. 

На днях молодой латвийский пианист Филлип Калинко записал своё первое произведение — Ottorino Respighi «Notturno (Six Pieces for Piano)» — и посвятил его памяти своих бабушки и дедушки. 

Читать

Сбываются худшие прогнозы, синоптики в пессимизме: что будет с климатом Латвии

Важно 16:42

Важно 0 комментариев

В Латвии начинают сбываться сценарии перемен климата, о которых учёные говорили несколько лет назад, о чём на телеканале TV24 в программе Klimata balss сказал руководитель отдела прогнозов и климата Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии Андрис Виксна.

В Латвии начинают сбываться сценарии перемен климата, о которых учёные говорили несколько лет назад, о чём на телеканале TV24 в программе Klimata balss сказал руководитель отдела прогнозов и климата Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии Андрис Виксна.

Читать

«Маньяк нового типа»: в Иманте обворовали… собаку

Важно 16:11

Важно 0 комментариев

На этой неделе жительница Иманты поделилась в "Фейсбуке" постом, в котором она рассказала о странном происшествии с её собакой.

На этой неделе жительница Иманты поделилась в "Фейсбуке" постом, в котором она рассказала о странном происшествии с её собакой.

Читать

Кража редких изданий Пушкина во Франции: до семи лет тюрьмы для злоумышленников

Мир 14:51

Мир 0 комментариев

По мнению французских магистратов, эти кражи могут быть частью стремления вернуть в Россию её культурное наследие на фоне обострившихся после масштабного вторжения в Украину отношений между Москвой и Западом.

По мнению французских магистратов, эти кражи могут быть частью стремления вернуть в Россию её культурное наследие на фоне обострившихся после масштабного вторжения в Украину отношений между Москвой и Западом.

Читать

“Путь к свободе!” начинается на Эспланаде: в Риге проходит парад ЛГБТ-сообщества (ФОТО, ВИДЕО)

Важно 14:37

Важно 0 комментариев

В субботу, 13 июня, в Риге проходит прайд-шествие «Путь к свободе», которое станет завершающим мероприятием двухнедельной программы Riga Pride 2026. В этом году отмечается 21 год с момента проведения первого прайда в латвийской столице.

В субботу, 13 июня, в Риге проходит прайд-шествие «Путь к свободе», которое станет завершающим мероприятием двухнедельной программы Riga Pride 2026. В этом году отмечается 21 год с момента проведения первого прайда в латвийской столице.

Читать