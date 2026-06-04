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SAB: Москва хочет давить на Балтию через международные суды, ссылаясь на нарушения прав русских (1)

© LETA 4 июня, 2026 14:16

Новости Латвии 1 комментариев

Россия планирует усилить "юридическую войну" против западных стран. Речь идет о злоупотреблении правовой системой, законами и судебными процессами для давления на политических лидеров и ослабления Запада, говорится в докладе Бюро по защите Сатверсме.

По данным SAB, Москва может использовать юридические аргументы как предлог для более агрессивных действий или даже потенциальной конфронтации с НАТО. В докладе опубликована разведывательная информация о планах, которые российские структуры сформулировали за последний год.

Один из практических инструментов давления - жалобы против западных стран в международных судах. Страны Балтии, как указывает SAB, не являются исключением.

По разведывательной информации бюро, Россия планирует подать иск против стран Балтии в Международный суд ООН. Формальным основанием Москва намерена назвать дискриминацию так называемой "русскоязычной" части общества. Жалоба, по данным SAB, уже подготовлена, сейчас Россия готовится внести ее в суд.

В бюро отмечают, что обвинения в якобы нарушении прав "русскоязычных" давно являются частью российской пропаганды. Но теперь эта риторика может перейти в практическую плоскость.

"Максимальная цель России - добиться, чтобы международное сообщество оказало на страны Балтии достаточно сильное давление, чтобы они изменили свое отношение и политику в отношении России", - указывает SAB.

Доклад также говорит о попытках Москвы сформировать общую позицию дружественных ей стран для совместных действий против Запада. По данным SAB, российские структуры изучают практику Ирана, который уже использовал судебные процессы против западных стран.

SAB является одним из трех учреждений государственной безопасности Латвии. Оно занимается разведкой и контрразведкой, защитой классифицированной информации, надзором за критической ИКТ-инфраструктурой и обменом классифицированными данными с международными организациями.

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