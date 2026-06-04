Роботы уже танцуют и продевают нитку в иголку. Людям осталось сделать вид, что всё нормально

У роботов, похоже, таких эмоций нет. На выставке гуманоидных роботов в Токио показали механические руки, которые умеют делать очень тонкие движения. В том числе справляться с задачами, где человеку требуется терпение, зрение и хотя бы немного внутреннего спокойствия.

Excited to release τ0-WM: an open-source unified video-action world model for robotic manipulation.



It's a 5B-parameter robotic foundation model trained on 27.3K hours of real-robot teleoperation, UMI-style demonstrations, and egocentric interaction videos. pic.twitter.com/r1uDl6EjZI — Jianlan Luo (@jianlanluo) May 31, 2026

Но иголкой дело не ограничилось. На той же выставке роботы танцевали, двигались как дети на утреннике, позировали перед камерами и показывали, что будущее может выглядеть не только пугающе, но и немного смешно. Один робот ещё не способен помыть за вас посуду или заменить мастера на заводе, зато уже может покрутиться так, что публика достанет телефоны.

Среди экспонатов были и более взрослые машины. Например, роботы, которых разрабатывают для доставки и помощи с тяжёлой работой. В Японии это не просто игрушка для выставки. Страна давно сталкивается с нехваткой рабочих рук, старением населения и огромной нагрузкой на сервисы, где нужно много физического труда.

Поэтому робота всё чаще представляют не как металлического друга из фантастики, а как нового помощника на складе, в аэропорту или у багажной ленты. Он не просит отпуск, не спорит о графике, но пока нуждается в зарядке и всё ещё выглядит так, будто сам немного удивлён своей должности.

Самое любопытное, что на токийской выставке сильнее всего шумели уже не только японцы. Китайские компании показали роботов, которые могут быть дешевле, проще для массового производства и быстрее добраться до обычного рынка. Получается почти ирония: Япония десятилетиями была страной роботов в массовом воображении, а теперь ей приходится догонять новую волну.

Пока одни инженеры спорят о промышленности будущего, обычный зритель видит другое. Перед ним стоит машина с руками, ногами и лицом, которая то танцует, то показывает точность движений, то готовится к работе, которую вчера делали только люди.

И где-то в этот момент становится немного не по себе. Не потому что робот уже победил человека. А потому что он пока ещё смешной, немного неловкий, иногда милый, но уже явно пришёл не просто сфотографироваться.