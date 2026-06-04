Откуда «дровишки»? Власти обнаружили в Латвии подсанкционный товар

В 2024 году НТП начала уголовный процесс о ввозе в Европейский союз подсанкционного товара. Из России была импортирована крупная партия битума, которую выдавали за товар, произведенный в Казахстане. В результате длительного и сложного расследования и сотрудничества нескольких ведомств - Государственного агентства обеспечения, Таможенного управления и Генеральной прокуратуры - удалось доказать, что битум не был произведен в Казахстане.

В ходе расследования уголовного процесса, начатого в 2024 году, НТП выяснила, что битум, импортированный в Европейский союз из России, не был произведен в Казахстане, как это указано в сопроводительных документах, а страной его происхождение, скорее всего, является Россия. В рамках уголовного процесса было изъято 3489 ящиков с битумом общим весом 3 663 450 килограммов.

Особенно сложным и трудоемким расследование уголовного процесса сделало то, что лица, вовлеченные в схему реализации битума, делали все возможное, чтобы создать ложное представление о том, что битум произведен в Казахстане и, следовательно, не является подсанкционным товаром, отмечает НТП.

Ввоз битума российского происхождения в Европейский союз запрещен.

В июне 2025 года в сотрудничестве с Прокуратурой по налоговым и таможенным делам, выделив материалы из первоначального уголовного процесса, НТП начала отдельный процесс об имуществе, добытом преступным путем.

В августе 2025 года Рижский городской суд признал изъятый битум связанным с преступным деянием и постановил конфисковать его в пользу государства, а полученные от его реализации финансовые средства в размере 1 013 620 евро зачислить в государственный бюджет Латвии.

Хотя лица, вовлеченные в схему реализации битума, обжаловали решение суда, в мае этого года Рижский окружной суд оставил решение без изменений. Таким образом, оно вступило в силу, больше не подлежит обжалованию, и финансовые средства, полученные от реализации битума, зачислены в государственный бюджет.