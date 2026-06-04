Как изменить имя ребёнку, если оно вызывает насмешки в школе?

Положения статьи 2 закона «О смене записи имени, фамилии и национальности» (далее — закон) предусматривают, что имя или фамилия могут быть изменены, если они затрудняют включение лица в общество. На практике это также относится к случаям, связанным с социальной адаптацией ребенка, например, если его имя становится причиной насмешек в школе.

Для смены имени необходимо обратиться с заявлением в отдел записи актов гражданского состояния (dzimtsarakstu noda?a) и запросить соответствующее разрешение. Поскольку вашему сыну уже исполнилось 15 лет, он вправе подать заявление самостоятельно. Однако к заявлению необходимо приложить письменное согласие родителей на смену имени, а также уплатить государственную пошлину в размере 71 евро.

С момента вступления в законную силу решения о разрешении смены имени прежнее имя считается измененным.

После этого в течение 30 дней необходимо обратиться с данным решением в Управление по делам гражданства и миграции, чтобы оформить новый документ, удостоверяющий личность (ID-карту), а также паспорт — если он был выдан ранее. После получения новой ID-карты следует предоставить в школу документы о смене имени сына.