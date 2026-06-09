Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Сб, 13. Июня Завтра: Ainars, Uva, Zigfrids
Доступность

Можно ли записывать разговор с начальником без его ведома — и использовать это в суде?

Редакция PRESS 9 июня, 2026 10:03

Юридическая консультация 0 комментариев

"Можно ли записывать разговор с начальником без его ведома — и использовать это в суде? Сенат рассмотрел трудовой спор (вопрос касался психологического террора со стороны работодателя), в котором работница представила тайно записанные разговоры с руководством, - разъясняет юрист Юрий Соколовский. 

Нижестоящие суды эти записи отвергли как незаконно полученные. Сенат с таким подходом не согласился: простой констатации «запись сделана без согласия» недостаточно. Суд обязан взвесить конкретные обстоятельства.

Шесть критериев, которые оценивает суд

Согласно позиции Сената (SKC-276/2020), при решении вопроса о допустимости тайной записи суд должен оценить:

• в каких обстоятельствах производилась запись разговора ( была ли у записываемого лица обоснованная причина рассчитывать на то, что разговор останется конфиденциальным) ;

• с какой целью она была сделана (была ли цель законной и соразмерной);

• каков был контекст разговора;

• как запись используется (в защиту каких интересов она применяется);

• существовали ли иные доказательства, которые могли бы столь же эффективно подтвердить факт нарушения;

• не было ли чрезмерной провокации записываемого лица.

Это не жёсткий перечень «условий допустимости» — это факторы баланса. На одной чаше весов право работодателя на конфиденциальность, на другой — право работника на судебную защиту.

Психологическое давление на рабочем месте часто не оставляет документов. Оно живёт в интонациях, в том, что говорится за закрытой дверью, в атмосфере. Работник, которого выживают из коллектива, объективно находится в доказательственном тупике. Именно поэтому суд не может автоматически закрывать глаза на единственное имеющееся у него свидетельство.

Суд также указал, что принадлежность голосов конкретным лицам должна устанавливаться устанавливается экспертизой, поскольку это требует специальных технических знаний. При этом Сенат уточнил: экспертиза назначается в случае спора — если противоположная сторона оспаривает принадлежность голосов. Если работодатель этого не отрицает, требовать экспертизу нет оснований. Расходы по экспертизе несёт та сторона, которая представила запись.

Итак, запись служебного разговора, сделанная с целью защитить свои права при отсутствии иных доказательств, имеет шанс быть принята судом. Но это не автоматически — это предмет судебного усмотрения в каждом конкретном деле".

 

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0)
Комментарии (0)

Главные новости

В Литве объявляли воздушную тревогу; угроза оказалась ложной — это был метеозонд
Важно

В Литве объявляли воздушную тревогу; угроза оказалась ложной — это был метеозонд

«Маньяк нового типа»: в Иманте обворовали… собаку
Важно

«Маньяк нового типа»: в Иманте обворовали… собаку (2)

«В отставку!» Клейнбергс посетил мясной павильон Центрального рынка; мэр недоволен, народ зол
Важно

«В отставку!» Клейнбергс посетил мясной павильон Центрального рынка; мэр недоволен, народ зол (3)

Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка

«Треть того, что делают министерства, вообще не нужна»: бывшая сотрудница делится опытом

Важно 18:08

Важно 0 комментариев

Обычно критика бюрократии, чиновников и министерств исходит извне - от тех, кто сам к ним не относится и просто в какой-то момент имел дело или услышал очередную новость о том, как попусту растрачены деньги или что-то в таком роде. Но в данном случае речь идёт о критике изнутри - пусть и постфактум. Основанной на личном опыте, причём не в одном министерстве, а в трёх.

Обычно критика бюрократии, чиновников и министерств исходит извне - от тех, кто сам к ним не относится и просто в какой-то момент имел дело или услышал очередную новость о том, как попусту растрачены деньги или что-то в таком роде. Но в данном случае речь идёт о критике изнутри - пусть и постфактум. Основанной на личном опыте, причём не в одном министерстве, а в трёх.

Читать
Загрузка

В Литве объявляли воздушную тревогу; угроза оказалась ложной — это был метеозонд

Важно 17:33

Важно 0 комментариев

О возможной угрозе с воздуха было объявлено в Вильнюсском уезде, но затем Национальный центр кризисного управления сообщил, что в воздушное пространство Литвы залетел метеозонд, пишет tv3.lt.

О возможной угрозе с воздуха было объявлено в Вильнюсском уезде, но затем Национальный центр кризисного управления сообщил, что в воздушное пространство Литвы залетел метеозонд, пишет tv3.lt.

Читать

Молодой пианист из Латвии посвятил работу памяти бабушки и дедушки

Всюду жизнь 17:17

Всюду жизнь 0 комментариев

На днях молодой латвийский пианист Филлип Калинко записал своё первое произведение — Ottorino Respighi «Notturno (Six Pieces for Piano)» — и посвятил его памяти своих бабушки и дедушки. 

На днях молодой латвийский пианист Филлип Калинко записал своё первое произведение — Ottorino Respighi «Notturno (Six Pieces for Piano)» — и посвятил его памяти своих бабушки и дедушки. 

Читать

Сбываются худшие прогнозы, синоптики в пессимизме: что будет с климатом Латвии

Важно 16:42

Важно 0 комментариев

В Латвии начинают сбываться сценарии перемен климата, о которых учёные говорили несколько лет назад, о чём на телеканале TV24 в программе Klimata balss сказал руководитель отдела прогнозов и климата Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии Андрис Виксна.

В Латвии начинают сбываться сценарии перемен климата, о которых учёные говорили несколько лет назад, о чём на телеканале TV24 в программе Klimata balss сказал руководитель отдела прогнозов и климата Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии Андрис Виксна.

Читать

«Маньяк нового типа»: в Иманте обворовали… собаку

Важно 16:11

Важно 0 комментариев

На этой неделе жительница Иманты поделилась в "Фейсбуке" постом, в котором она рассказала о странном происшествии с её собакой.

На этой неделе жительница Иманты поделилась в "Фейсбуке" постом, в котором она рассказала о странном происшествии с её собакой.

Читать

Кража редких изданий Пушкина во Франции: до семи лет тюрьмы для злоумышленников

Мир 14:51

Мир 0 комментариев

По мнению французских магистратов, эти кражи могут быть частью стремления вернуть в Россию её культурное наследие на фоне обострившихся после масштабного вторжения в Украину отношений между Москвой и Западом.

По мнению французских магистратов, эти кражи могут быть частью стремления вернуть в Россию её культурное наследие на фоне обострившихся после масштабного вторжения в Украину отношений между Москвой и Западом.

Читать

“Путь к свободе!” начинается на Эспланаде: в Риге проходит парад ЛГБТ-сообщества (ФОТО, ВИДЕО)

Важно 14:37

Важно 0 комментариев

В субботу, 13 июня, в Риге проходит прайд-шествие «Путь к свободе», которое станет завершающим мероприятием двухнедельной программы Riga Pride 2026. В этом году отмечается 21 год с момента проведения первого прайда в латвийской столице.

В субботу, 13 июня, в Риге проходит прайд-шествие «Путь к свободе», которое станет завершающим мероприятием двухнедельной программы Riga Pride 2026. В этом году отмечается 21 год с момента проведения первого прайда в латвийской столице.

Читать