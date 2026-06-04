"В Средние века пиратство было весьма распространённым явлением. По морям ходили торговые корабли с грузом. К ним подплывали другие суда, отбирали перевозимый груз или уводили весь корабль вместе с грузом в ближайший свой порт. Владельцы грузовых судов после очередного такого ограбления шли просить помощи у правителя своей страны.

Что делал правитель в таких случаях? Если у него был военный флот, он мог отправить его наказать пиратов, но это случалось редко, потому что обычно у правителя не было достаточного количества военных кораблей, да и найти пиратов в открытом море было совсем непростой задачей. Чаще всего правитель в таких случаях выдавал пострадавшим владельцам кораблей так называемое каперское свидетельство или каперский патент (Letter of Marque или Letter of Marque and Reprisal). Это было разрешение отбирать груз у кораблей противника в объёме, равном понесённым убыткам.

Так появились так называемые каперы или корсары, которые выходили в море с единственной целью — грабить торговые суда противника. Самыми знаменитыми каперами в Средние века были англичане. За особые заслуги перед короной наиболее выдающимся каперам английский трон даже присваивал рыцарское звание. Самым известным среди них был, например, Фрэнсис Дрейк.

Такая практика узаконенного пиратства просуществовала несколько веков, пока государства не договорились, что ради общей безопасности её необходимо прекратить. Официально она была запрещена после Крымской войны Парижской декларацией по морскому праву 1856 года. Государствам больше не разрешалось выдавать каперские свидетельства (патенты).

Гражданским судам было запрещено участвовать в военных действиях и нападать на торговые суда противника. Если товары находились на судне нейтрального государства, их нельзя было конфисковывать, даже если они принадлежали вражескому государству или его гражданам. Единственным исключением была военная контрабанда (оружие и боеприпасы).

Таким образом, пиратство должно было закончиться уже более ста лет назад. Но что мы видим в современном мире? Например, плывёт судно третьей страны из Венесуэлы с нефтью в Китай. Военные корабли США посреди Атлантического океана останавливают этот корабль и конфискуют как судно, так и нефть. Или буквально вчера: шёл очередной танкер с нефтью из Мурманска куда-то в Индию. В нейтральных водах Атлантики его останавливает военный флот Франции и захватывает судно.

Подобные новости приходят почти каждый второй день. Война никому не объявлена, но государства, обладающие военным флотом, без стеснения используют его для нападения в нейтральных водах на безоружные торговые суда. Поводы для таких грабительских нападений называются самые разные — например, что судно и нефть якобы подлежат международным санкциям.

Нужно объяснить, что это за «международные санкции», на что они распространяются и позволяют ли они морское пиратство. Группа стран решила, что конкретное судно, которое не принадлежит ни одной из стран, наложивших санкции, не имеет права перевозить нефть, которая также не принадлежит ни одной из этих стран. Это то же самое, как если бы два соседа назвали себя «международным сообществом» и решили, что третий сосед больше не имеет права выращивать и продавать на рынке, например, редис или помидоры, а если сосед всё-таки осмелится это делать, то к нему применят физическую силу и конфискуют выращенный урожай.

Во-первых, у этих соседей нет никакого права применять физическую силу против третьего соседа, а во-вторых, у них нет никакого права отбирать его редис или помидоры. В нейтральных водах может плавать кто угодно, и никому нет дела до товаров, принадлежащих другой стране или её торговцам.

Но нет — есть государства или группа государств, которые считают, что такое право у них есть. На каком основании? На основании «права сильного». Это возврат к пиратству в чистом виде, осуществляемому государствами, и не имеет значения, какими предлогами это прикрывается. Всевозможные «международные санкции», на которые сейчас ссылаются, по своей сути являются тем же самым каперским патентом, который легализует и оправдывает такое пиратство.

К чему может привести такое пиратство? К тому, что пострадавшая сторона начнёт делать то же самое, и безопасность в мире только снизится. В конечном итоге это может привести к большой войне".