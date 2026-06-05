По её словам, инцидент произошёл у магазина Promo Cash&Carry. Женщина подъехала к переходу на велосипеде и ожидала разрешающий сигнал светофора. Рядом находились мальчик и девочка примерно 14 лет.

«Зажегся зеленый для пешеходов, я поехала. По привычке смотрела чуть вправо, возможно, это меня и спасло. Боковым зрением увидела несущуюся в нашей полосе белую машину», — написала очевидец.

Она утверждает, что автомобиль двигался на запрещающий сигнал светофора.

«Мне повезло, потому что я была на велике: я ускорилась и проехала чуть дальше, машина пронеслась сразу за мной, не задев. А вот ребятам, шагнувшим на переход, повезло меньше», — рассказала женщина.

По её словам, подростков отбросило ударом на дорогу.

«Боковым зрением я видела, как полетели в стороны они, тапки и их вещи», — отметила свидетельница.

После происшествия она оставила велосипед и побежала к пострадавшим. Помощь также оказал мужчина, находившийся неподалёку, и другие прохожие.

«Люди со всех сторон помогали. Мимо не проходили, спрашивали, чем помочь и вызвали ли уже "скорую". Спасибо, люди», — написала женщина.

По её словам, подростки смогли самостоятельно подняться на ноги. Мальчик получил травму ноги, а девочка пострадала серьёзнее.

«У нее был выбит передний зуб и назревала огромная шишка на голове», — сообщила очевидец.

На место происшествия были вызваны медики и полиция. Свидетели передали сотрудникам правоохранительных органов свои контакты и кратко описали обстоятельства произошедшего.

Женщина также утверждает, что находившиеся в автомобиле молодые люди сначала осматривали машину и лишь спустя некоторое время подошли к свидетелям. По её словам, она услышала от них слова о том, что они якобы ехали на зелёный сигнал светофора.

«На зеленый шли и ехали мы», — подчеркнула очевидец.

Она заявила, что намерена дать официальные показания полиции.

«Мы полностью правы, находились на пешеходном переходе и оказались на нем только после того, как загорелся зеленый свет», — написала женщина.

В завершение она призвала жителей быть максимально внимательными на дорогах.

«Я могу быть тысячу раз права в этой ситуации, но машина большая и железная. Пожалуйста, берегите ваших детей, говорите с ними о внимательности и будьте внимательны сами на дорогах нашего прекрасного города», — отметила она.

Официальная информация о состоянии пострадавших и обстоятельствах ДТП со стороны полиции на момент публикации не поступала.