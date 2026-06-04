Двое в тюрьме помогали грабителям, напавшим на частный дом

Само нападение произошло 23 августа 2024 года. По данным полиции, двое мужчин, одетых в форму сотрудников некой службы, пришли в частный дом. Там они применили физическое насилие к женщине и мужчине, которые находились в доме, а затем похитили мобильный телефон и планшет.

Во время расследования полиция установила возможное местонахождение нападавших. Уже 26 августа 2024 года были задержаны мужчины 1982 и 1993 годов рождения. Позже суд применил к ним арест. Следствие считает, что преступление было совершено группой лиц по предварительному сговору и из корыстных побуждений.

Позже правоохранители выяснили, что грабителям помогали еще двое мужчин - 1988 и 1991 годов рождения. Оба находятся в местах лишения свободы. В отношении них из основного уголовного процесса выделили отдельное дело о пособничестве при грабеже.

Процесс также начат по статье о самовольном присвоении звания или власти должностного лица с целью совершить преступление.

Полиция завершила расследование в отношении предполагаемых пособников и направила материалы в прокуратуру для начала уголовного преследования.

Дело против мужчин 1982 и 1993 годов рождения, которых считают непосредственными исполнителями ограбления, было передано прокуратуре еще 16 декабря 2024 года. 6 января 2025 года его направили в суд.