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«Не хочу ругаться в прямом эфире, но…» Раев возмущен заявлением Каи Каллас (2)

Редакция PRESS 4 июня, 2026 21:09

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«Я не могу объяснить, почему Кая Калласа выступила с таким заявлением, что все дипломаты Европейского союза остаются в Киеве на своих местах, а американские уехали», - прокомментировал в эфире TV24 полковник запаса латвийской армии, депутат Сейма Игорь Раев.

Напомним, что недавно верховный представитель Европейского союза по иностранным делам Кая Каллас по прибытии на неформальную встречу глав МИД стран ЕС на Кипре заявила: «Мы узнали, что все посольства, кроме одного, остались в Украине. Это тоже требует мужества от сотрудников этих дипмиссий. Все европейцы остались. Америка ушла»,

Раев заявил, что ему не ясно, почему эту непроверенную информацию нужно было выпустить в эфир в качестве официального заявления. По его мнению, отношения между ЕС и США не находятся на высоком уровне. Кая Каллас так и не может встретиться с Марко Рубио (госсекретарем США), и это только увеличивает разрыв между нами и США и ни в коем случае не способствует улучшению отношений, считает Раев.

По словам Раева, получив эту информацию, сначала нужно было проверить и хотя бы позвонить в Госдепартамент США, чтобы выяснить, каковы планы американцев. Также Раев сомневается, принимает ли Госдепартамент США решения, основываясь на высказываниях Каллас.

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