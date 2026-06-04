Напомним, что недавно верховный представитель Европейского союза по иностранным делам Кая Каллас по прибытии на неформальную встречу глав МИД стран ЕС на Кипре заявила: «Мы узнали, что все посольства, кроме одного, остались в Украине. Это тоже требует мужества от сотрудников этих дипмиссий. Все европейцы остались. Америка ушла»,

Раев заявил, что ему не ясно, почему эту непроверенную информацию нужно было выпустить в эфир в качестве официального заявления. По его мнению, отношения между ЕС и США не находятся на высоком уровне. Кая Каллас так и не может встретиться с Марко Рубио (госсекретарем США), и это только увеличивает разрыв между нами и США и ни в коем случае не способствует улучшению отношений, считает Раев.

По словам Раева, получив эту информацию, сначала нужно было проверить и хотя бы позвонить в Госдепартамент США, чтобы выяснить, каковы планы американцев. Также Раев сомневается, принимает ли Госдепартамент США решения, основываясь на высказываниях Каллас.